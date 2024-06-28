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"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани - РИА Новости, 28.06.2024
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08:00 28.06.2024 (обновлено: 09:27 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tsygane-1955952622.html
"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани
"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани - РИА Новости, 28.06.2024
"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани
В городе разгорелся конфликт: местные уверяют, что цыгане избили супружескую пару. Люди устроили митинг у полицейского участка, требуя наказать виновных... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:00
2024-06-28T09:27
сызрань
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. В городе разгорелся конфликт: местные уверяют, что цыгане избили супружескую пару. Люди устроили митинг у полицейского участка, требуя наказать виновных. Однако, как выяснило РИА Новости, все куда сложнее."Начали размахивать ножом"Инцидент произошел 16 июня. О нападении сообщила в соцсетях горожанка Ирина (имя изменено).По ее словам, на машинах без номеров приехали 14 человек, вооруженные досками и электрошокерами. &quot;Супруг уклонялся от ударов, но потом в него пару раз попали, начали бить по голове, угрожать. Обещали сжечь наш дом, разрезать горло и прочие страшные вещи. Кто-то размахивал ножом&quot;, — рассказала она журналистам.Потасовка прекратилась, лишь когда на улицу выбежали горожане.Супруга Ирины госпитализировали. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рассечение, рваные раны головы, перелом большого пальца, ушибы и ссадины. Однако в больнице пострадавший не остался, мол, переживал, что нападавшие вернутся к жене и воплотят угрозы в жизнь.Устроили бунтПо словам Ирины, все началось с того, что цыганские дети выпрашивали у ее сына велосипед, а когда тот отказал, проткнули колеса. Мальчик пожаловался родителям, и те направились к цыганам домой.Запись этого визита попала на камеры. Ее опубликовали в паблике во "ВКонтакте". На кадрах мужчина пытается агрессивно вломиться в дом, после чего оттуда выбегают женщины с детьми и бросаются врассыпную. Сначала он пытается их преследовать, но затем уходит.Личность дебошира доподлинно не известна. Но именно спустя некоторое время после его попытки проникнуть в дом и произошло нападение на Ирину.Новость о потасовке быстро разлетелась среди горожан. Некоторые из прошенных РИА Новости жителей рассказали, что претензии к цыганам копились давно — якобы те занимают заброшенные дома, неуважительно относятся к соседям и промышляют кражами. Ситуация с побоями стала, как уверяют местные, "последней каплей".Между тем некоторые утверждают, что все это выдумки.&quot;В интернете много фейковой информации, которую легко опровергнуть, если ситуацией займутся компетентные органы. Всем просто выгодно винить цыган&quot;, — говорит горожанин Егор (имя изменено)."Я убежден: нет плохих наций, но есть плохие люди. Лично мне цыгане никогда не хамили", — добавляет другой местный житель, Кирилл (имя изменено).Это подтверждает и соседка цыган Светлана (имя изменено). По ее словам, раньше никаких проблем с ними не было. А супруг Ирины, уверяет она, нецензурно выражался и вел себя агрессивно по отношению к детям. Подключили СК РоссииНа этом конфликт не закончился. Десятки людей собрались у дома пострадавшей семьи. Туда же приехали сотрудники полиции. Затем сызранцы отправились в Западный район города — к цыганскому барону. Как сообщили РИА Новости очевидцы, все разрешилось без драки.Но 25 июня горожане вновь вышли на улицу. Требовали отставки начальника городской полиции, упрекая его и других сотрудников в бездействии. Кроме того, пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину.Власти Самарской области начали проверку по факту произошедшего."По ситуации в Сызрани. Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности жителей, ждет максимально жесткое наказание", — сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.Он подчеркнул, что любые попытки участвовать в противоправных действиях будут пресекаться, а виновные понесут наказание. Это успокоило местных — правда, неясно, надолго ли.
https://ria.ru/20190617/1555632782.html
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сызрань
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сызрань, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Сызрань, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани

Жители Сызрани потребовали отставки начальника полиции после нападения на семью

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. В городе разгорелся конфликт: местные уверяют, что цыгане избили супружескую пару. Люди устроили митинг у полицейского участка, требуя наказать виновных. Однако, как выяснило РИА Новости, все куда сложнее.

"Начали размахивать ножом"

Инцидент произошел 16 июня. О нападении сообщила в соцсетях горожанка Ирина (имя изменено).
По ее словам, на машинах без номеров приехали 14 человек, вооруженные досками и электрошокерами.
«

"Супруг уклонялся от ударов, но потом в него пару раз попали, начали бить по голове, угрожать. Обещали сжечь наш дом, разрезать горло и прочие страшные вещи. Кто-то размахивал ножом", — рассказала она журналистам.

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль
Потасовка прекратилась, лишь когда на улицу выбежали горожане.
Супруга Ирины госпитализировали. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рассечение, рваные раны головы, перелом большого пальца, ушибы и ссадины. Однако в больнице пострадавший не остался, мол, переживал, что нападавшие вернутся к жене и воплотят угрозы в жизнь.

Устроили бунт

По словам Ирины, все началось с того, что цыганские дети выпрашивали у ее сына велосипед, а когда тот отказал, проткнули колеса. Мальчик пожаловался родителям, и те направились к цыганам домой.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМальчик качается на качелях
Мальчик качается на качелях - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мальчик качается на качелях
Запись этого визита попала на камеры. Ее опубликовали в паблике во "ВКонтакте". На кадрах мужчина пытается агрессивно вломиться в дом, после чего оттуда выбегают женщины с детьми и бросаются врассыпную. Сначала он пытается их преследовать, но затем уходит.
Личность дебошира доподлинно не известна. Но именно спустя некоторое время после его попытки проникнуть в дом и произошло нападение на Ирину.
Новость о потасовке быстро разлетелась среди горожан. Некоторые из прошенных РИА Новости жителей рассказали, что претензии к цыганам копились давно — якобы те занимают заброшенные дома, неуважительно относятся к соседям и промышляют кражами. Ситуация с побоями стала, как уверяют местные, "последней каплей".
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 17.06.2019
Все подробности конфликта местных жителей с цыганами в Пензенской области
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Между тем некоторые утверждают, что все это выдумки.
«

"В интернете много фейковой информации, которую легко опровергнуть, если ситуацией займутся компетентные органы. Всем просто выгодно винить цыган", — говорит горожанин Егор (имя изменено).

"Я убежден: нет плохих наций, но есть плохие люди. Лично мне цыгане никогда не хамили", — добавляет другой местный житель, Кирилл (имя изменено).
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЦыганка
Цыганка - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Цыганка
Это подтверждает и соседка цыган Светлана (имя изменено). По ее словам, раньше никаких проблем с ними не было. А супруг Ирины, уверяет она, нецензурно выражался и вел себя агрессивно по отношению к детям.

Подключили СК России

На этом конфликт не закончился. Десятки людей собрались у дома пострадавшей семьи. Туда же приехали сотрудники полиции. Затем сызранцы отправились в Западный район города — к цыганскому барону. Как сообщили РИА Новости очевидцы, все разрешилось без драки.
Но 25 июня горожане вновь вышли на улицу. Требовали отставки начальника городской полиции, упрекая его и других сотрудников в бездействии. Кроме того, пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган
26 июня, 15:39
Власти Самарской области начали проверку по факту произошедшего.
«
"По ситуации в Сызрани. Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности жителей, ждет максимально жесткое наказание", — сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что любые попытки участвовать в противоправных действиях будут пресекаться, а виновные понесут наказание. Это успокоило местных — правда, неясно, надолго ли.
 
СызраньСамарская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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