https://ria.ru/20240628/tsygane-1955952622.html

"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани

"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани - РИА Новости, 28.06.2024

"Легко опровергнуть". Чем обернулась история с нападением цыган в Сызрани

В городе разгорелся конфликт: местные уверяют, что цыгане избили супружескую пару. Люди устроили митинг у полицейского участка, требуя наказать виновных... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:00

2024-06-28T08:00

2024-06-28T09:27

сызрань

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593093_0:0:3494:1966_1920x0_80_0_0_657f340c48dc8e814c71bbf21c62f92e.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. В городе разгорелся конфликт: местные уверяют, что цыгане избили супружескую пару. Люди устроили митинг у полицейского участка, требуя наказать виновных. Однако, как выяснило РИА Новости, все куда сложнее."Начали размахивать ножом"Инцидент произошел 16 июня. О нападении сообщила в соцсетях горожанка Ирина (имя изменено).По ее словам, на машинах без номеров приехали 14 человек, вооруженные досками и электрошокерами. "Супруг уклонялся от ударов, но потом в него пару раз попали, начали бить по голове, угрожать. Обещали сжечь наш дом, разрезать горло и прочие страшные вещи. Кто-то размахивал ножом", — рассказала она журналистам.Потасовка прекратилась, лишь когда на улицу выбежали горожане.Супруга Ирины госпитализировали. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рассечение, рваные раны головы, перелом большого пальца, ушибы и ссадины. Однако в больнице пострадавший не остался, мол, переживал, что нападавшие вернутся к жене и воплотят угрозы в жизнь.Устроили бунтПо словам Ирины, все началось с того, что цыганские дети выпрашивали у ее сына велосипед, а когда тот отказал, проткнули колеса. Мальчик пожаловался родителям, и те направились к цыганам домой.Запись этого визита попала на камеры. Ее опубликовали в паблике во "ВКонтакте". На кадрах мужчина пытается агрессивно вломиться в дом, после чего оттуда выбегают женщины с детьми и бросаются врассыпную. Сначала он пытается их преследовать, но затем уходит.Личность дебошира доподлинно не известна. Но именно спустя некоторое время после его попытки проникнуть в дом и произошло нападение на Ирину.Новость о потасовке быстро разлетелась среди горожан. Некоторые из прошенных РИА Новости жителей рассказали, что претензии к цыганам копились давно — якобы те занимают заброшенные дома, неуважительно относятся к соседям и промышляют кражами. Ситуация с побоями стала, как уверяют местные, "последней каплей".Между тем некоторые утверждают, что все это выдумки."В интернете много фейковой информации, которую легко опровергнуть, если ситуацией займутся компетентные органы. Всем просто выгодно винить цыган", — говорит горожанин Егор (имя изменено)."Я убежден: нет плохих наций, но есть плохие люди. Лично мне цыгане никогда не хамили", — добавляет другой местный житель, Кирилл (имя изменено).Это подтверждает и соседка цыган Светлана (имя изменено). По ее словам, раньше никаких проблем с ними не было. А супруг Ирины, уверяет она, нецензурно выражался и вел себя агрессивно по отношению к детям. Подключили СК РоссииНа этом конфликт не закончился. Десятки людей собрались у дома пострадавшей семьи. Туда же приехали сотрудники полиции. Затем сызранцы отправились в Западный район города — к цыганскому барону. Как сообщили РИА Новости очевидцы, все разрешилось без драки.Но 25 июня горожане вновь вышли на улицу. Требовали отставки начальника городской полиции, упрекая его и других сотрудников в бездействии. Кроме того, пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину.Власти Самарской области начали проверку по факту произошедшего."По ситуации в Сызрани. Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности жителей, ждет максимально жесткое наказание", — сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.Он подчеркнул, что любые попытки участвовать в противоправных действиях будут пресекаться, а виновные понесут наказание. Это успокоило местных — правда, неясно, надолго ли.

https://ria.ru/20190617/1555632782.html

https://ria.ru/20240626/tsygane-1955616150.html

сызрань

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сызрань, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)