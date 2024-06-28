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Центр интегративной медицины начал работу в Московской области
Центр интегративной медицины начал работу в Московской области - РИА Новости, 28.06.2024
Центр интегративной медицины начал работу в Московской области
Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории Подмосковья, медучреждение направлено на пациентов с неврологическими заболеваниями,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:59
2024-06-28T12:59
2024-06-28T12:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории Подмосковья, медучреждение направлено на пациентов с неврологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Жители Подмосковья с указанными заболеваниями в новом центре смогу получить медицинскую помощь. Основная задача специалистов центра установить причину заболевания и подобрать индивидуальную тактику лечения. "Для лечения пациентов в регионе мы внедряем современные методы терапии. Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты. Главная задача центра выявить причину неврологического заболевания и индивидуально подойти к лечению пациента", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Диагностика осуществляется на биорезонансных аппаратах и на основании полученных результатов врачами неврологами подбирается индивидуальная схема лечения: лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.
https://ria.ru/20240628/domodedovo-1956070222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории Подмосковья, медучреждение направлено на пациентов с неврологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Жители Подмосковья с указанными заболеваниями в новом центре смогу получить медицинскую помощь. Основная задача специалистов центра установить причину заболевания и подобрать индивидуальную тактику лечения.
"Для лечения пациентов в регионе мы внедряем современные методы терапии. Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты. Главная задача центра выявить причину неврологического заболевания и индивидуально подойти к лечению пациента", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Диагностика осуществляется на биорезонансных аппаратах и на основании полученных результатов врачами неврологами подбирается индивидуальная схема лечения: лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.