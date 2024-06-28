https://ria.ru/20240628/tsentr-1956076583.html

Центр интегративной медицины начал работу в Московской области

Центр интегративной медицины начал работу в Московской области - РИА Новости, 28.06.2024

Центр интегративной медицины начал работу в Московской области

Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории Подмосковья, медучреждение направлено на пациентов с неврологическими заболеваниями,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:59

2024-06-28T12:59

2024-06-28T12:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956077411_56:258:1117:855_1920x0_80_0_0_a95789567aa913e297a98c6699720292.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории Подмосковья, медучреждение направлено на пациентов с неврологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Жители Подмосковья с указанными заболеваниями в новом центре смогу получить медицинскую помощь. Основная задача специалистов центра установить причину заболевания и подобрать индивидуальную тактику лечения. "Для лечения пациентов в регионе мы внедряем современные методы терапии. Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты. Главная задача центра выявить причину неврологического заболевания и индивидуально подойти к лечению пациента", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Диагностика осуществляется на биорезонансных аппаратах и на основании полученных результатов врачами неврологами подбирается индивидуальная схема лечения: лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

https://ria.ru/20240628/domodedovo-1956070222.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк