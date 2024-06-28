https://ria.ru/20240628/tramp-1956242008.html

Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным

Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что считает Байдена "чудовищно некомпетентным", но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:23

2024-06-28T23:23

2024-06-28T23:42

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джо байден

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сша

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что считает Байдена "чудовищно некомпетентным", но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов."Он чудовищно некомпетентен... Многие считают, что после выступления вчера вечером Джо Байден выйдет из гонки. Однако, в действительности, я так не думаю, потому что его рейтинги лучше, чем у кого-либо другого среди демократов", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.Политик выразил выразил оценку состоявшимся накануне теледебатам со своим преемником и действующим главой государства Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена состоит не в солидном возрасте, а его "чудовищной некомпетентности".

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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Наталья Макарова

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