https://ria.ru/20240628/tramp-1956242008.html
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным
Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что считает Байдена "чудовищно некомпетентным", но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:23
2024-06-28T23:23
2024-06-28T23:42
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что считает Байдена "чудовищно некомпетентным", но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов."Он чудовищно некомпетентен... Многие считают, что после выступления вчера вечером Джо Байден выйдет из гонки. Однако, в действительности, я так не думаю, потому что его рейтинги лучше, чем у кого-либо другого среди демократов", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.Политик выразил выразил оценку состоявшимся накануне теледебатам со своим преемником и действующим главой государства Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена состоит не в солидном возрасте, а его "чудовищной некомпетентности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным
Трамп заявил, что не ожидает выхода Байдена из предвыборной гонки после дебатов