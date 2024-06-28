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Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным - РИА Новости, 28.06.2024
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23:23 28.06.2024 (обновлено: 23:42 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1956242008.html
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным
Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что считает Байдена "чудовищно некомпетентным", но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:23
2024-06-28T23:42
в мире
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что считает Байдена "чудовищно некомпетентным", но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов."Он чудовищно некомпетентен... Многие считают, что после выступления вчера вечером Джо Байден выйдет из гонки. Однако, в действительности, я так не думаю, потому что его рейтинги лучше, чем у кого-либо другого среди демократов", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.Политик выразил выразил оценку состоявшимся накануне теледебатам со своим преемником и действующим главой государства Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена состоит не в солидном возрасте, а его "чудовищной некомпетентности".
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в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Трамп назвал Байдена чудовищно некомпетентным

Трамп заявил, что не ожидает выхода Байдена из предвыборной гонки после дебатов

© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что считает Байдена "чудовищно некомпетентным", но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов.
«
"Он чудовищно некомпетентен... Многие считают, что после выступления вчера вечером Джо Байден выйдет из гонки. Однако, в действительности, я так не думаю, потому что его рейтинги лучше, чем у кого-либо другого среди демократов", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.
Политик выразил выразил оценку состоявшимся накануне теледебатам со своим преемником и действующим главой государства Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена состоит не в солидном возрасте, а его "чудовищной некомпетентности".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024СШАПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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