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Трамп заявил, что США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР - РИА Новости, 28.06.2024
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23:16 28.06.2024 (обновлено: 23:39 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html
Трамп заявил, что США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР
Трамп заявил, что США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп заявил, что США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР
Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Соединенных Штатов, если во главе Белого дома будет стоять "разумный... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:16
2024-06-28T23:39
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Соединенных Штатов, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент"."У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не будут вашими врагами, и вы будете отлично ладить", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.Политик выразил уверенность, что при его администрации США пользовались уважением других стран и "не имели никаких проблем". Трамп подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.
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в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР

Трамп: при "разумном президенте" Россия, Китай и КНДР не будут врагами для США

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Соединенных Штатов, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".
"У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не будут вашими врагами, и вы будете отлично ладить", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.
Политик выразил уверенность, что при его администрации США пользовались уважением других стран и "не имели никаких проблем". Трамп подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
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В миреРоссияКитайСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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