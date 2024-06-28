https://ria.ru/20240628/tramp-1955997455.html

Штаб Трампа объявил победу в дебатах с Байденом

Штаб Трампа объявил победу в дебатах с Байденом - РИА Новости, 28.06.2024

Штаб Трампа объявил победу в дебатах с Байденом

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа объявил победу на прошедших дебатах над действующим главой государства Джо Байденом, пообещал возродить... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:17

2024-06-28T07:17

2024-06-28T07:17

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа объявил победу на прошедших дебатах над действующим главой государства Джо Байденом, пообещал возродить "американскую мечту" в случае его победы на предстоящих в ноябре президентских выборах. "Сегодня вечером президент Трамп показал лучшее выступление и победу на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца", - заявил штаб Трампа по итогам прошедших в прямом эфире телеканала CNN дебатов. Примечательно, что Трамп, очевидно более готовый к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, регулярно не отвечал на вопросы ведущих, апеллируя, независимо от вопроса, к своей предвыборной повестке, касающейся прежде всего ситуации с незаконной миграцией и ситуацией на южной границе. По итогам дебатов предвыборный штаб Трампа заявил, что в ходе дебатов экс-президент говорил о "планах сокращения инфляции, снижения стоимости продуктов питания, жилья, бензина, а также планах возвращения снискавшей успех в ходе его первого (президентского) срока политики по обеспечению безопасности южной границы и защиты от волны преступности байденовских мигрантов, которая захлестнула страну сейчас". О выступлении действующего президента-демократа Байдена, конкурента Трампа на предстоящих выборах, штаб Трампа заявил в стиле самого Трампа: "он доказал, что заслуживает увольнения (апелляция к телешоу "Кандидат"/The Apprentice, в котором коронной фразой Трампа было "Вы уволены")". Представители Трампа обвинили Байдена во "лжи, придумывании историй и неспособности сформулировать план для того, чтобы сделать жизнь менее дорогой и более безопасной". "Из-за недееспособности Джо Байдена наша страна охвачена пламенем изнутри и мы находимся на пороге Третьей мировой войны, но, избрав Дональда Трампа президентом, мы с первого дня (после победы на президентских выборах - ред.) можем исправить это и вернуть американскую мечту", - заявил предвыборный штаб Трампа. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955995953.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена