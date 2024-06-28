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Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен - РИА Новости, 28.06.2024
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06:48 28.06.2024 (обновлено: 06:49 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955995237.html
Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен
Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен
Бывший президент США Дональд Трамп на состоявшихся в четверг теледебатах с действующим хозяином Белого дома продемонстрировал остроту ума, убедительно... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:48
2024-06-28T06:49
в мире
сша
дональд трамп
джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на состоявшихся в четверг теледебатах с действующим хозяином Белого дома продемонстрировал остроту ума, убедительно аргументировав свою позицию по вопросам инфляции и внешней политики, заявил РИА Новости бывший председатель национального комитета Республиканской партии Джеймс Гилмор. "На мой взгляд, президент Трамп успешно высказался по поводу проблемы инфляции в США. Я считаю, (бывший - ред.) президент также убедительно высказался на тему вывода войск из Афганистана. По моему мнению, президент в полной мере высказал свою позицию и продемонстрировал абсолютную остроту ума", - сказал Гилмор, подводя итог состоявшимся теледебатам. Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли в ночь на пятницу в Атланте на площадке телеканала CNN и продлились около полутора часов. Обоим политикам было запрещено иметь при себе подготовленные заранее тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока модераторы не давали им возможность высказаться по той или иной теме. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955994789.html
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в мире, сша, дональд трамп, джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния), джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния), Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен

Экс-главком Республиканской партии Гилмор: Трамп на дебатах показал остроту ума

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на состоявшихся в четверг теледебатах с действующим хозяином Белого дома продемонстрировал остроту ума, убедительно аргументировав свою позицию по вопросам инфляции и внешней политики, заявил РИА Новости бывший председатель национального комитета Республиканской партии Джеймс Гилмор.
"На мой взгляд, президент Трамп успешно высказался по поводу проблемы инфляции в США. Я считаю, (бывший - ред.) президент также убедительно высказался на тему вывода войск из Афганистана. По моему мнению, президент в полной мере высказал свою позицию и продемонстрировал абсолютную остроту ума", - сказал Гилмор, подводя итог состоявшимся теледебатам.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен
06:41
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли в ночь на пятницу в Атланте на площадке телеканала CNN и продлились около полутора часов. Обоим политикам было запрещено иметь при себе подготовленные заранее тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока модераторы не давали им возможность высказаться по той или иной теме.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Мы в заднице": демократов охватила паника после выступления Байдена
06:25
 
В миреСШАДональд ТрампДжеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)Джо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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