https://ria.ru/20240628/tramp-1955995237.html

Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен

Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп на дебатах продемонстрировал остроту ума, заявил конгрессмен

Бывший президент США Дональд Трамп на состоявшихся в четверг теледебатах с действующим хозяином Белого дома продемонстрировал остроту ума, убедительно... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:48

2024-06-28T06:48

2024-06-28T06:49

в мире

сша

дональд трамп

джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на состоявшихся в четверг теледебатах с действующим хозяином Белого дома продемонстрировал остроту ума, убедительно аргументировав свою позицию по вопросам инфляции и внешней политики, заявил РИА Новости бывший председатель национального комитета Республиканской партии Джеймс Гилмор. "На мой взгляд, президент Трамп успешно высказался по поводу проблемы инфляции в США. Я считаю, (бывший - ред.) президент также убедительно высказался на тему вывода войск из Афганистана. По моему мнению, президент в полной мере высказал свою позицию и продемонстрировал абсолютную остроту ума", - сказал Гилмор, подводя итог состоявшимся теледебатам. Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли в ночь на пятницу в Атланте на площадке телеканала CNN и продлились около полутора часов. Обоим политикам было запрещено иметь при себе подготовленные заранее тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока модераторы не давали им возможность высказаться по той или иной теме. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955994789.html

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в мире, сша, дональд трамп, джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния), джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024