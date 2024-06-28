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Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024
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05:37 28.06.2024 (обновлено: 11:35 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955991293.html
Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил Трамп
Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024
Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:37
2024-06-28T11:35
украина
россия
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией."Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально", - сказал он в ходе предвыборных дебатов со своим преемником и конкурентом Джо Байденом."Они потеряли великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет. Все из-за него и его глупых решений", - добавил Трамп в адрес Байдена.Сам он обещает быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах.
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украина, россия, в мире, сша, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
Украина, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Украина проигрывает в конфликте с Россией, заявил Трамп

Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.
"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально", - сказал он в ходе предвыборных дебатов со своим преемником и конкурентом Джо Байденом.
"Они потеряли великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет. Все из-за него и его глупых решений", - добавил Трамп в адрес Байдена.
Сам он обещает быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война
05:35
 
УкраинаРоссияВ миреСШАДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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