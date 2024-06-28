https://ria.ru/20240628/tramp-1955990757.html

Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым

Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает "тотально неприемлемым" политическое насилие, и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:29

2024-06-28T05:29

2024-06-28T05:46

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает "тотально неприемлемым" политическое насилие, и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он принять итоги предстоящих осенью выборов, вне зависимости от их результата."Не знаю, должен ли я это говорить. Разумеется, я считаю это тотально неприемлемым", - сказал Трамп на теледебатах со своим преемником и действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, проходящих на площадке телеканала CNN.При этом политик уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности признать итоги следующих выборов при любых результатах, который был задан Трампу модератором дискуссии несколько раз.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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в мире, сша, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, выборы президента сша — 2024