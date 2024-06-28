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Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым
Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает "тотально неприемлемым" политическое насилие, и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:29
2024-06-28T05:29
2024-06-28T05:46
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает "тотально неприемлемым" политическое насилие, и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он принять итоги предстоящих осенью выборов, вне зависимости от их результата."Не знаю, должен ли я это говорить. Разумеется, я считаю это тотально неприемлемым", - сказал Трамп на теледебатах со своим преемником и действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, проходящих на площадке телеканала CNN.При этом политик уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности признать итоги следующих выборов при любых результатах, который был задан Трампу модератором дискуссии несколько раз.
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В мире, США, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым
Трамп уклонился от вопроса о готовности признать итоги следующих выборов