https://ria.ru/20240628/tramp-1955990649.html

Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности

Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил своему действующему преемнику Джо Байдену пройти тест на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:27

2024-06-28T05:27

2024-06-28T05:45

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил своему действующему преемнику Джо Байдену пройти тест на умственные способности."Я прошел два теста на когнитивные способности, в то время как он - ни одного. Я бы хотел, чтобы он сдал хотя бы один, какой-нибудь легкий, и ответил на пять простых вопросов. Я ежегодно прохожу физиологическое обследование... И, знаете ли, я в очень хорошей форме. Я чувствую себя точно так же, как и несколько лет назад", - сказал Трамп на публичных теледебатах с Джо Байденом, проходящих в четверг на площадке телеканала CNN.Таким образом политик ответил на просьбу прокомментировать опасения ряда избирателей относительно его солидного возраста и то, какое влияние этот фактор может оказать в случае его переизбрания осенью текущего года.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955991441.html

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дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , сша, в мире