https://ria.ru/20240628/tramp-1955989744.html

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп публично назвал своего преемника Джо Байдена "худшим президентом за всю американскую историю", выразив опасение, что, в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:15

2024-06-28T05:15

2024-06-28T06:08

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп публично назвал своего преемника Джо Байдена "худшим президентом за всю американскую историю", выразив опасение, что, в случае повторной победы демократа на выборах осенью текущего года, от Соединенных Штатов "ничего не останется"."Если он одержит победу на этих выборах, у нашей страны не будет ни шанса, ни единого шанса выбраться из этого положения. Вполне возможно, что у нас вовсе не останется страны. Вот насколько все плохо. Он - худший президент в нашей истории на сегодняшний день", - сказал Трамп на теледебатах, давая оценку работе своего преемника.При этом политик заверил, что, если избиратели дадут ему возможность вновь вернуться в Белый дом, он станет для них "лучшим президентом" из всех.

https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024