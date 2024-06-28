https://ria.ru/20240628/tramp-1955988090.html

Трамп обвинил Байдена в желании дозволить аборты на девятом месяце

Трамп обвинил Байдена в желании дозволить аборты на девятом месяце - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп обвинил Байдена в желании дозволить аборты на девятом месяце

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника и конкурента Джо Байдена в желании вырывать детей из утробы матери на девятом месяце беременности РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:54

2024-06-28T04:54

2024-06-28T04:54

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника и конкурента Джо Байдена в желании вырывать детей из утробы матери на девятом месяце беременности и убивать их, действующий глава государства назвал это ложью. В ходе дебатов конкуренты поспорили об абортах, отношение к которым - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. "Он готов... вырвать ребенка из утробы на девятом месяце и убить его. Никто не хочет, чтобы это происходило – ни демократ, ни республиканец. Никто не хочет, чтобы это случилось", - сказал Трамп. "Это попросту неправда", - ответил ему Байден. Байден выступает за восстановление конституционных гарантий права на аборт, Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов.

https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html

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