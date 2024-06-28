https://ria.ru/20240628/tramp-1955987818.html
Трамп назвал Байдена преступником
Трамп назвал Байдена преступником - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп назвал Байдена преступником
Президент США Джо Байден - преступник, он рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис, считает бывший... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:49
2024-06-28T04:49
2024-06-28T04:59
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден - преступник, он рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис, считает бывший американский лидер Дональд Трамп."Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и возможно станет осужденным еще не раз… Как только он (президент США) покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал", - сообщил Трамп в ходе дебатов в студии телеканал CNN.Трамп подчеркнул, что Байден преступник и "совершил ужасные вещи" за время своего президентства.
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Трамп назвал Байдена преступником
Трамп: Байден рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном