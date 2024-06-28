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Трамп назвал Байдена преступником - РИА Новости, 28.06.2024
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04:49 28.06.2024 (обновлено: 04:59 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955987818.html
Трамп назвал Байдена преступником
Трамп назвал Байдена преступником - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп назвал Байдена преступником
Президент США Джо Байден - преступник, он рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис, считает бывший... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:49
2024-06-28T04:59
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
хантер байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден - преступник, он рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис, считает бывший американский лидер Дональд Трамп."Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и возможно станет осужденным еще не раз… Как только он (президент США) покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал", - сообщил Трамп в ходе дебатов в студии телеканал CNN.Трамп подчеркнул, что Байден преступник и "совершил ужасные вещи" за время своего президентства.
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дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , хантер байден, в мире, сша, выборы президента сша — 2024
Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Хантер Байден, В мире, США, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал Байдена преступником

Трамп: Байден рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден - преступник, он рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис, считает бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и возможно станет осужденным еще не раз… Как только он (президент США) покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал", - сообщил Трамп в ходе дебатов в студии телеканал CNN.
Трамп подчеркнул, что Байден преступник и "совершил ужасные вещи" за время своего президентства.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Трамп назвал Байдена угрозой существованию США
Вчера, 18:14
 
Дональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаХантер БайденВ миреСШАВыборы президента США — 2024
 
 
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