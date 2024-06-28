https://ria.ru/20240628/tramp-1955987818.html

Трамп назвал Байдена преступником

Трамп назвал Байдена преступником - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп назвал Байдена преступником

Президент США Джо Байден - преступник, он рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис, считает бывший... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:49

2024-06-28T04:49

2024-06-28T04:59

дональд трамп

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

хантер байден

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден - преступник, он рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис, считает бывший американский лидер Дональд Трамп."Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и возможно станет осужденным еще не раз… Как только он (президент США) покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал", - сообщил Трамп в ходе дебатов в студии телеканал CNN.Трамп подчеркнул, что Байден преступник и "совершил ужасные вещи" за время своего президентства.

https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html

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дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , хантер байден, в мире, сша, выборы президента сша — 2024