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Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом - РИА Новости, 28.06.2024
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04:42 28.06.2024 (обновлено: 04:51 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955987368.html
Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом
Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом
Президент США Джо Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, заявил на дебатах бывший американский лидер Дональд... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:42
2024-06-28T04:51
в мире
израиль
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, заявил на дебатах бывший американский лидер Дональд Трамп."Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы - ред.) не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб", - сообщил Трамп, комментируя позицию главы Белого дома по поддержке Израиля в ходе конфликта в секторе Газа.По мнению Трампа, Байдену следует дать Израилю возможность "довести дело до конца" в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html
https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html
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в мире, израиль, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, выборы президента сша — 2024
В мире, Израиль, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Выборы президента США — 2024
Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом

Трамп: Байден ведет себя как "слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, заявил на дебатах бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы - ред.) не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб", - сообщил Трамп, комментируя позицию главы Белого дома по поддержке Израиля в ходе конфликта в секторе Газа.
Дональд Трамп Джо Байден во время дебатов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Штатах назвали "настоящего оппонента" Трампа на дебатах с Байденом
25 июня, 05:25
По мнению Трампа, Байдену следует дать Израилю возможность "довести дело до конца" в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Трамп назвал Байдена угрозой существованию США
Вчера, 18:14
 
В миреИзраильДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВыборы президента США — 2024
 
 
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