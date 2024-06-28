https://ria.ru/20240628/tramp-1955987368.html

Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом

Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом

Президент США Джо Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, заявил на дебатах бывший американский лидер Дональд... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:42

2024-06-28T04:42

2024-06-28T04:51

в мире

израиль

дональд трамп

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, заявил на дебатах бывший американский лидер Дональд Трамп."Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы - ред.) не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб", - сообщил Трамп, комментируя позицию главы Белого дома по поддержке Израиля в ходе конфликта в секторе Газа.По мнению Трампа, Байдену следует дать Израилю возможность "довести дело до конца" в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html

https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html

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в мире, израиль, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, выборы президента сша — 2024