Трамп высказался по поводу поддержки Израиля Байденом
Трамп: Байден ведет себя как "слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля
© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, заявил на дебатах бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы - ред.) не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб", - сообщил Трамп, комментируя позицию главы Белого дома по поддержке Израиля в ходе конфликта в секторе Газа.
По мнению Трампа, Байдену следует дать Израилю возможность "довести дело до конца" в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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