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Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.06.2024
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04:40 28.06.2024 (обновлено: 09:31 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955987129.html
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:40
2024-06-28T09:31
в мире
украина
сша
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом."Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года - ред.). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос - и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом", - заявил политик-республиканец.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
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Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом
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в мире, украина, сша, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом.
"Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года - ред.). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос - и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом", - заявил политик-республиканец.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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