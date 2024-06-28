https://ria.ru/20240628/tramp-1955987129.html
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:40
2024-06-28T04:40
2024-06-28T09:31
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дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом."Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года - ред.). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос - и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом", - заявил политик-республиканец.
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Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом
2024-06-28T04:40
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, сша, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Трамп снова пообещал урегулировать конфликт на Украине
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом