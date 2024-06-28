https://ria.ru/20240628/tramp-1955986724.html

Трамп назвал условия Путина по урегулированию на Украине неприемлемыми

Трамп назвал условия Путина по урегулированию на Украине неприемлемыми - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп назвал условия Путина по урегулированию на Украине неприемлемыми

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:35

2024-06-28T04:35

2024-06-28T05:20

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине."Нет, они не являются приемлемыми", — сказал Трамп на теледебатах с действующим главой государства Джо Байденом.При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы руководство России уважало американского президента."Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года — Прим. ред.). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом", — подчеркнул политик-республиканец.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html

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