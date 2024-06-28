https://ria.ru/20240628/tovary-1956045422.html

Южная Корея приняла новое решение, направленное против России

Южная Корея приняла новое решение, направленное против России - РИА Новости, 28.06.2024

Южная Корея приняла новое решение, направленное против России

Южная Корея добавит 243 новых товара в список изделий, для отправки которых в Россию необходимо одобрение правительства, пишет агентство Yonhap со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:03

2024-06-28T11:03

2024-06-28T11:03

россия

южная корея

белоруссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Южная Корея добавит 243 новых товара в список изделий, для отправки которых в Россию необходимо одобрение правительства, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны."Товары из списка запрещены к отправке в Россию и Белоруссию, хотя правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае, особенно для коммерческих сделок, заключенных до этого нововведения", — отметили в агентстве.В обновленный список войдут металлорежущее оборудование, датчики и запчасти для оптических приборов, говорится в материале. В статье подчеркнули, что нововведения вступят в силу к концу лета.Накануне МИД Республики Корея сообщил, что Сеул с 1 июля вводит санкции против ряда компаний, судов из России, КНДР и третьих стран якобы в связи с их участием в незаконной перевозке оружия, импорте нефтепродуктов в Северную Корею, а также против восьми лиц из КНДР за участие в развитии ядерных и ракетных программ.

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1955979569.html

https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html

россия

южная корея

белоруссия

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россия, южная корея, белоруссия, санкции в отношении россии