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Южная Корея приняла новое решение, направленное против России - РИА Новости, 28.06.2024
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11:03 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/tovary-1956045422.html
Южная Корея приняла новое решение, направленное против России
Южная Корея приняла новое решение, направленное против России - РИА Новости, 28.06.2024
Южная Корея приняла новое решение, направленное против России
Южная Корея добавит 243 новых товара в список изделий, для отправки которых в Россию необходимо одобрение правительства, пишет агентство Yonhap со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:03
2024-06-28T11:03
россия
южная корея
белоруссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Южная Корея добавит 243 новых товара в список изделий, для отправки которых в Россию необходимо одобрение правительства, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны."Товары из списка запрещены к отправке в Россию и Белоруссию, хотя правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае, особенно для коммерческих сделок, заключенных до этого нововведения", — отметили в агентстве.В обновленный список войдут металлорежущее оборудование, датчики и запчасти для оптических приборов, говорится в материале. В статье подчеркнули, что нововведения вступят в силу к концу лета.Накануне МИД Республики Корея сообщил, что Сеул с 1 июля вводит санкции против ряда компаний, судов из России, КНДР и третьих стран якобы в связи с их участием в незаконной перевозке оружия, импорте нефтепродуктов в Северную Корею, а также против восьми лиц из КНДР за участие в развитии ядерных и ракетных программ.
https://ria.ru/20240628/sanktsii-1955979569.html
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html
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россия, южная корея, белоруссия, санкции в отношении россии
Россия, Южная Корея, Белоруссия, Санкции в отношении России
Южная Корея приняла новое решение, направленное против России

Южная Корея дополнила список запрещенных к ввозу в Россию товаров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Южная Корея добавит 243 новых товара в список изделий, для отправки которых в Россию необходимо одобрение правительства, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
"Товары из списка запрещены к отправке в Россию и Белоруссию, хотя правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае, особенно для коммерческих сделок, заключенных до этого нововведения", — отметили в агентстве.
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В обновленный список войдут металлорежущее оборудование, датчики и запчасти для оптических приборов, говорится в материале. В статье подчеркнули, что нововведения вступят в силу к концу лета.
Накануне МИД Республики Корея сообщил, что Сеул с 1 июля вводит санкции против ряда компаний, судов из России, КНДР и третьих стран якобы в связи с их участием в незаконной перевозке оружия, импорте нефтепродуктов в Северную Корею, а также против восьми лиц из КНДР за участие в развитии ядерных и ракетных программ.
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РоссияЮжная КореяБелоруссияСанкции в отношении России
 
 
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