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TeamViewer стала жертвой кибератаки - РИА Новости, 28.06.2024
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16:18 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/teamviewer-1956151813.html
TeamViewer стала жертвой кибератаки
TeamViewer стала жертвой кибератаки - РИА Новости, 28.06.2024
TeamViewer стала жертвой кибератаки
Немецкий поставщик программного обеспечения TeamViewer утверждает, что стал жертвой кибератаки, сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на компанию. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:18
2024-06-28T16:18
россия
белоруссия
технологии
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Немецкий поставщик программного обеспечения TeamViewer утверждает, что стал жертвой кибератаки, сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на компанию. Отмечается, что команда безопасности TeamViewer обнаружила аномалию во внутренней IT-среде. Команда защиты компании была немедленно активирована, были запущены соответствующие процессы. "Вместе с признанными во всем мире экспертами по информационной безопасности мы немедленно начали расследование и приняли необходимые защитные меры", - цитирует издание представителя компании. При этом уточняется, что внутренняя IT-среда полностью независима от среды продукта. "Нет никаких признаков того, что наши продукты или данные клиентов могли быть затронуты. Расследование продолжается, и наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на обеспечении целостности наших систем", - добавили в компании. Как отметил немецкий портал t-online со ссылкой на компанию, согласно обновленной информации, за атакой может стоять хакерская группа APT29. Немецкая компания TeamViewer - один из крупнейших поставщиков программного обеспечения для удаленного обслуживания. Ее программы, в том числе, используются в компаниях для удаленного подключения к экранам сотрудников, чтобы решить вопрос с обслуживанием. В России и Белоруссии TeamViewer прекратил работу в 2022 году в связи с началом российской СВО.
https://ria.ru/20240626/kiberataki-1955478473.html
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россия, белоруссия, технологии
Россия, Белоруссия, Технологии
TeamViewer стала жертвой кибератаки

Zeit: немецкая компания TeamViewer стала жертвой кибератаки

© Фото: ГК "Солар" | Перейти в медиабанкПрограммист за компьютером
Программист за компьютером
© Фото: ГК "Солар"
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Программист за компьютером . Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Немецкий поставщик программного обеспечения TeamViewer утверждает, что стал жертвой кибератаки, сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на компанию.
Отмечается, что команда безопасности TeamViewer обнаружила аномалию во внутренней IT-среде. Команда защиты компании была немедленно активирована, были запущены соответствующие процессы. "Вместе с признанными во всем мире экспертами по информационной безопасности мы немедленно начали расследование и приняли необходимые защитные меры", - цитирует издание представителя компании.
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При этом уточняется, что внутренняя IT-среда полностью независима от среды продукта. "Нет никаких признаков того, что наши продукты или данные клиентов могли быть затронуты. Расследование продолжается, и наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на обеспечении целостности наших систем", - добавили в компании.
Как отметил немецкий портал t-online со ссылкой на компанию, согласно обновленной информации, за атакой может стоять хакерская группа APT29.
Немецкая компания TeamViewer - один из крупнейших поставщиков программного обеспечения для удаленного обслуживания. Ее программы, в том числе, используются в компаниях для удаленного подключения к экранам сотрудников, чтобы решить вопрос с обслуживанием. В России и Белоруссии TeamViewer прекратил работу в 2022 году в связи с началом российской СВО.
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