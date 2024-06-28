https://ria.ru/20240628/teamviewer-1956151813.html
TeamViewer стала жертвой кибератаки
TeamViewer стала жертвой кибератаки - РИА Новости, 28.06.2024
TeamViewer стала жертвой кибератаки
Немецкий поставщик программного обеспечения TeamViewer утверждает, что стал жертвой кибератаки, сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на компанию. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:18
2024-06-28T16:18
2024-06-28T16:18
россия
белоруссия
технологии
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Немецкий поставщик программного обеспечения TeamViewer утверждает, что стал жертвой кибератаки, сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на компанию. Отмечается, что команда безопасности TeamViewer обнаружила аномалию во внутренней IT-среде. Команда защиты компании была немедленно активирована, были запущены соответствующие процессы. "Вместе с признанными во всем мире экспертами по информационной безопасности мы немедленно начали расследование и приняли необходимые защитные меры", - цитирует издание представителя компании. При этом уточняется, что внутренняя IT-среда полностью независима от среды продукта. "Нет никаких признаков того, что наши продукты или данные клиентов могли быть затронуты. Расследование продолжается, и наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на обеспечении целостности наших систем", - добавили в компании. Как отметил немецкий портал t-online со ссылкой на компанию, согласно обновленной информации, за атакой может стоять хакерская группа APT29. Немецкая компания TeamViewer - один из крупнейших поставщиков программного обеспечения для удаленного обслуживания. Ее программы, в том числе, используются в компаниях для удаленного подключения к экранам сотрудников, чтобы решить вопрос с обслуживанием. В России и Белоруссии TeamViewer прекратил работу в 2022 году в связи с началом российской СВО.
https://ria.ru/20240626/kiberataki-1955478473.html
https://ria.ru/20240624/kiberatack-1955153298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, технологии
Россия, Белоруссия, Технологии
TeamViewer стала жертвой кибератаки
Zeit: немецкая компания TeamViewer стала жертвой кибератаки
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости.
Немецкий поставщик программного обеспечения TeamViewer утверждает, что стал жертвой кибератаки, сообщила немецкая газета Zeit
со ссылкой на компанию.
Отмечается, что команда безопасности TeamViewer обнаружила аномалию во внутренней IT-среде. Команда защиты компании была немедленно активирована, были запущены соответствующие процессы. "Вместе с признанными во всем мире экспертами по информационной безопасности мы немедленно начали расследование и приняли необходимые защитные меры", - цитирует издание представителя компании.
При этом уточняется, что внутренняя IT-среда полностью независима от среды продукта. "Нет никаких признаков того, что наши продукты или данные клиентов могли быть затронуты. Расследование продолжается, и наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на обеспечении целостности наших систем", - добавили в компании.
Как отметил немецкий портал t-online со ссылкой на компанию, согласно обновленной информации, за атакой может стоять хакерская группа APT29.
Немецкая компания TeamViewer - один из крупнейших поставщиков программного обеспечения для удаленного обслуживания. Ее программы, в том числе, используются в компаниях для удаленного подключения к экранам сотрудников, чтобы решить вопрос с обслуживанием. В России
и Белоруссии
TeamViewer прекратил работу в 2022 году в связи с началом российской СВО.