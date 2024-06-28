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Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане - РИА Новости, 28.06.2024
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Республика Татарстан
 
17:46 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/tatarstan-1956186503.html
Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане
Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане - РИА Новости, 28.06.2024
Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане
Первый в России акселератор стартапов для оборонной отрасли создадут в Татарстане, сообщает министерство цифрового развития республики. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:46
2024-06-28T17:46
республика татарстан
россия
айрат хайруллин
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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Первый в России акселератор стартапов для оборонной отрасли создадут в Татарстане, сообщает министерство цифрового развития республики. "В Татарстане создадут первую в России акселерационную программу поддержки стартапов для оборонной отрасли в области беспилотной техники, искусственного интеллекта, систем связи, микроэлектроники, а также виртуальной и дополненной реальности", - говорится в сообщении. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что заявки на участие в программе подали уже более 20 различных стартапов. "Для выращивания технологических предпринимателей и стартапов у нас ведется комплексная работа. Важный технологический фокус сегодня - это военная промышленность. Вы видите, как искусственный интеллект, связь, дроны используются в театре военных действий", - сказал он. Компании, которые примут участие в программе, получат возможность работы и обучения с экспертами, допуск к лабораториям для быстрого проектирования решений и вывод на действующие оборонные линии для тестирования и оценки решений. Министр напомнил, что с 2021 года Татарстан является передовым регионом в реализации цифровых решений в рамках национального проекта "Цифровая экономика", одним из лидеров цифровой трансформации. В числе других важных проектов Хайруллин назвал создание единого кабинета согласований для организаций, оказывающих коммунальные услуги, создание единой цифровой платформы Татарстана, развитие сети ИТ-парков.
https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html
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россия, айрат хайруллин
Республика Татарстан, Россия, Айрат Хайруллин

Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане

© Фото : министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики ТатарстанМинистр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Татарстан
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин
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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Первый в России акселератор стартапов для оборонной отрасли создадут в Татарстане, сообщает министерство цифрового развития республики.
"В Татарстане создадут первую в России акселерационную программу поддержки стартапов для оборонной отрасли в области беспилотной техники, искусственного интеллекта, систем связи, микроэлектроники, а также виртуальной и дополненной реальности", - говорится в сообщении.
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22 июня, 16:12
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что заявки на участие в программе подали уже более 20 различных стартапов.
"Для выращивания технологических предпринимателей и стартапов у нас ведется комплексная работа. Важный технологический фокус сегодня - это военная промышленность. Вы видите, как искусственный интеллект, связь, дроны используются в театре военных действий", - сказал он.
Компании, которые примут участие в программе, получат возможность работы и обучения с экспертами, допуск к лабораториям для быстрого проектирования решений и вывод на действующие оборонные линии для тестирования и оценки решений.
Министр напомнил, что с 2021 года Татарстан является передовым регионом в реализации цифровых решений в рамках национального проекта "Цифровая экономика", одним из лидеров цифровой трансформации. В числе других важных проектов Хайруллин назвал создание единого кабинета согласований для организаций, оказывающих коммунальные услуги, создание единой цифровой платформы Татарстана, развитие сети ИТ-парков.
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Республика ТатарстанРоссияАйрат Хайруллин
 
 
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