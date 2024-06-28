https://ria.ru/20240628/tatarstan-1956186503.html

Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане

Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане - РИА Новости, 28.06.2024

Акселератор стартапов для "оборонки" создадут в Татарстане

Первый в России акселератор стартапов для оборонной отрасли создадут в Татарстане, сообщает министерство цифрового развития республики. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:46

2024-06-28T17:46

2024-06-28T17:46

республика татарстан

россия

айрат хайруллин

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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Первый в России акселератор стартапов для оборонной отрасли создадут в Татарстане, сообщает министерство цифрового развития республики. "В Татарстане создадут первую в России акселерационную программу поддержки стартапов для оборонной отрасли в области беспилотной техники, искусственного интеллекта, систем связи, микроэлектроники, а также виртуальной и дополненной реальности", - говорится в сообщении. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что заявки на участие в программе подали уже более 20 различных стартапов. "Для выращивания технологических предпринимателей и стартапов у нас ведется комплексная работа. Важный технологический фокус сегодня - это военная промышленность. Вы видите, как искусственный интеллект, связь, дроны используются в театре военных действий", - сказал он. Компании, которые примут участие в программе, получат возможность работы и обучения с экспертами, допуск к лабораториям для быстрого проектирования решений и вывод на действующие оборонные линии для тестирования и оценки решений. Министр напомнил, что с 2021 года Татарстан является передовым регионом в реализации цифровых решений в рамках национального проекта "Цифровая экономика", одним из лидеров цифровой трансформации. В числе других важных проектов Хайруллин назвал создание единого кабинета согласований для организаций, оказывающих коммунальные услуги, создание единой цифровой платформы Татарстана, развитие сети ИТ-парков.

https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, айрат хайруллин