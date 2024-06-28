https://ria.ru/20240628/svo-1956197252.html
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст
Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:17
2024-06-28T18:17
2024-06-28T18:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константин чуйченко
вооруженные силы рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. "Знаю, что сейчас многие молодые специалисты, студенты-юристы принимают участие в специальной военной операции. Рискуя своей жизнью, бесстрашно противостоят врагу и защищают суверенитет нашей Родины на поле боя. Желаем им скорейшего возвращения домой с победой", - сказал Чуйченко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, константин чуйченко, вооруженные силы рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константин Чуйченко, Вооруженные силы РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст
Чуйченко: многие студенты-юристы рискуют жизнью, защищая страну на поле боя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Знаю, что сейчас многие молодые специалисты, студенты-юристы принимают участие в специальной военной операции. Рискуя своей жизнью, бесстрашно противостоят врагу и защищают суверенитет нашей Родины на поле боя. Желаем им скорейшего возвращения домой с победой", - сказал Чуйченко.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.