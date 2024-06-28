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Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/svo-1956197252.html
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст
Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:17
2024-06-28T18:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константин чуйченко
вооруженные силы рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. "Знаю, что сейчас многие молодые специалисты, студенты-юристы принимают участие в специальной военной операции. Рискуя своей жизнью, бесстрашно противостоят врагу и защищают суверенитет нашей Родины на поле боя. Желаем им скорейшего возвращения домой с победой", - сказал Чуйченко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
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безопасность, россия, константин чуйченко, вооруженные силы рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константин Чуйченко, Вооруженные силы РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст

Чуйченко: многие студенты-юристы рискуют жизнью, защищая страну на поле боя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Знаю, что сейчас многие молодые специалисты, студенты-юристы принимают участие в специальной военной операции. Рискуя своей жизнью, бесстрашно противостоят врагу и защищают суверенитет нашей Родины на поле боя. Желаем им скорейшего возвращения домой с победой", - сказал Чуйченко.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантин ЧуйченкоВооруженные силы РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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