https://ria.ru/20240628/svo-1956197252.html

Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст

Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024

Многие студенты-юристы принимают участие в СВО, сообщил Минюст

Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:17

2024-06-28T18:17

2024-06-28T18:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константин чуйченко

вооруженные силы рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Многие студенты-юристы и молодые специалисты принимают участие в специальной военной операции, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. "Знаю, что сейчас многие молодые специалисты, студенты-юристы принимают участие в специальной военной операции. Рискуя своей жизнью, бесстрашно противостоят врагу и защищают суверенитет нашей Родины на поле боя. Желаем им скорейшего возвращения домой с победой", - сказал Чуйченко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, константин чуйченко, вооруженные силы рф, министерство юстиции рф (минюст россии)