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В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 28.06.2024 (обновлено: 16:32 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/svo-1956151607.html
В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека
В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека - РИА Новости, 28.06.2024
В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека
Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Кременная в Луганской Народной Республике с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:17
2024-06-28T16:32
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Кременная в Луганской Народной Республике с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.Ранее Третьяков сообщил об обстреле города, в результате которого была ранены женщина."С сожалением сообщаю вам о новом обстреле, который произошел в нашем городе. Не успели мы отойти от прошлого удара, как снова были нанесены удары кассетными боеприпасами по району больницы и близлежащим многоквартирным домам. В результате этого страшного события пострадали два наших земляка, а также была повреждена машина скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших, и я надеюсь на их скорейшее выздоровление", - написал Третьяков.Он уточнил, что сотрудники Администрации округа, направленные для сбора информации по оказанию помощи пострадавшим в результате предыдущих атак ВСУ, оказались под обстрелом, и только по счастливой случайности не пострадали.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека

ВСУ опять обстреляли Кременную кассетными боеприпасами, ранены два человека

© Фото : пресс-служба главы дминистрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба главы дминистрации Кременского муниципального округа
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Кременная в Луганской Народной Республике с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
Ранее Третьяков сообщил об обстреле города, в результате которого была ранены женщина.
«
"С сожалением сообщаю вам о новом обстреле, который произошел в нашем городе. Не успели мы отойти от прошлого удара, как снова были нанесены удары кассетными боеприпасами по району больницы и близлежащим многоквартирным домам. В результате этого страшного события пострадали два наших земляка, а также была повреждена машина скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших, и я надеюсь на их скорейшее выздоровление", - написал Третьяков.
Он уточнил, что сотрудники Администрации округа, направленные для сбора информации по оказанию помощи пострадавшим в результате предыдущих атак ВСУ, оказались под обстрелом, и только по счастливой случайности не пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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