https://ria.ru/20240628/svo-1956151607.html

В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека

В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека - РИА Новости, 28.06.2024

В Кременной при обстреле ВСУ пострадали еще два человека

Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Кременная в Луганской Народной Республике с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:17

2024-06-28T16:17

2024-06-28T16:32

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Кременная в Луганской Народной Республике с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.Ранее Третьяков сообщил об обстреле города, в результате которого была ранены женщина."С сожалением сообщаю вам о новом обстреле, который произошел в нашем городе. Не успели мы отойти от прошлого удара, как снова были нанесены удары кассетными боеприпасами по району больницы и близлежащим многоквартирным домам. В результате этого страшного события пострадали два наших земляка, а также была повреждена машина скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших, и я надеюсь на их скорейшее выздоровление", - написал Третьяков.Он уточнил, что сотрудники Администрации округа, направленные для сбора информации по оказанию помощи пострадавшим в результате предыдущих атак ВСУ, оказались под обстрелом, и только по счастливой случайности не пострадали.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины