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ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/svo-1956124434.html
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку при помощи беспилотника-камикадзе и выпустили 12 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:43
2024-06-28T14:43
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку при помощи беспилотника-камикадзе и выпустили 12 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09:20 – населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет представительство, с 10:10 до 13:15 (совпадает с мск) было выпущено еще шесть снарядов по тому же району Донецка и три по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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донецк
горловка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Еленовке и Горловке

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку при помощи беспилотника-камикадзе и выпустили 12 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09:20 – населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Как уточняет представительство, с 10:10 до 13:15 (совпадает с мск) было выпущено еще шесть снарядов по тому же району Донецка и три по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтирол
 
 
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