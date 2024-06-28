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Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 28.06.2024дополняется ...
https://ria.ru/20240628/svo-1956118366.html
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:34
2024-06-28T14:34
специальная военная операция на украине
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РИА Новости / Динамика дняПожилая женщина тяжело ранена при украинском обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами - власти
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР

Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле ВСУ в ЛНР кассетными боеприпасами

© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramУдар кассетными снарядами со стороны ВСУ по центру Кременной в ЛНР
Удар кассетными снарядами со стороны ВСУ по центру Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/Telegram
Удар кассетными снарядами со стороны ВСУ по центру Кременной в ЛНР. Архивное фото
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РИА Новости / Динамика дня
Пожилая женщина тяжело ранена при украинском обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами - власти
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
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