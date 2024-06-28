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Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:34
2024-06-28T14:34
2024-06-28T14:34
специальная военная операция на украине
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РИА Новости / Динамика дняПожилая женщина тяжело ранена при украинском обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами - власти
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Специальная военная операция на Украине
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле жилого сектора Кременной в ЛНР
Пожилая женщина тяжело ранена при обстреле ВСУ в ЛНР кассетными боеприпасами