https://ria.ru/20240628/svo-1956024551.html

В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ

В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024

В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ

Объект инфраструктуры загорелся после атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:49

2024-06-28T09:49

2024-06-28T10:11

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся после атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомазв своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты, после ликвидации возгорания аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

https://ria.ru/20240628/pozhar-1955993087.html

брянская область

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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины