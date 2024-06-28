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В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
Объект инфраструктуры загорелся после атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:49
2024-06-28T09:49
2024-06-28T10:11
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происшествия
брянская область
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся после атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомазв своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты, после ликвидации возгорания аварийные бригады приступят к восстановительным работам.
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
В Брянской области после атаки дронов-камикадзе загорелся объект инфраструктуры