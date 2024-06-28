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В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
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09:49 28.06.2024 (обновлено: 10:11 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/svo-1956024551.html
В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
Объект инфраструктуры загорелся после атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:49
2024-06-28T10:11
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся после атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомазв своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты, после ликвидации возгорания аварийные бригады приступят к восстановительным работам.
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
В Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ

В Брянской области после атаки дронов-камикадзе загорелся объект инфраструктуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся после атаки украинских дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомазв своем Telegram-канале.
«
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение", - написал Богомаз.
Губернатор добавил, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты, после ликвидации возгорания аварийные бригады приступят к восстановительным работам.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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