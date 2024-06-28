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ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:38
2024-06-28T09:38
2024-06-28T09:38
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ГЕНИЧЕСК, 28 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 удара войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали девять населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Великая Кардашинка, Горностаевка, Таврийск, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Каховка, Алешки, Корсунка.
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 44 артудара по девяти населенным пунктам левобережья Днепра