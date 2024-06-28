https://ria.ru/20240628/svo-1955988953.html

Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ

Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024

Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", видео предоставили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:06

2024-06-28T05:06

2024-06-28T05:06

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240519/shturmoviki-1946960873.html

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2024

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25