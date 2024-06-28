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Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", видео предоставили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:06
2024-06-28T05:06
2024-06-28T05:06
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
ВКС России нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", видео предоставили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.