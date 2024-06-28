https://ria.ru/20240628/sud-1956149719.html

Курский суд приостановил деятельность суши-бара, где отравились 13 человек

Курский суд приостановил деятельность суши-бара, где отравились 13 человек - РИА Новости, 28.06.2024

Курский суд приостановил деятельность суши-бара, где отравились 13 человек

Ленинский районный суд Курска на 2 месяца приостановил деятельность суши-бара, где отравились 13 человек, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:07

2024-06-28T16:07

2024-06-28T16:57

происшествия

курская область

курск

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска на 2 месяца приостановил деятельность суши-бара, где отравились 13 человек, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области в Telegram-канале."Решением Ленинского районного суда г. Курска деятельность Sushi King на ул. Студенческой г. Курска приостановлена на 2 месяца по подозрению в массовом отравлении продукцией заведения", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.В пресс-службе рассказали, что суд признал виновным индивидуального предпринимателя — владельца суши-бара — по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек, употреблявших в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров сети Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё пятеро лечатся амбулаторно.Роспотребнадзор по Курской области сообщил, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе. Корреспондент РИА Новости выяснил, что некоторые филиалы сети продолжают принимать заказы.

https://ria.ru/20240628/lokalkitchen-1956130386.html

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происшествия, курская область, курск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)