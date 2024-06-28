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Историку Эйдельман* грозит до пяти лет тюрьмы - РИА Новости, 28.06.2024
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15:39 28.06.2024 (обновлено: 19:02 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/sud-1956142509.html
Историку Эйдельман* грозит до пяти лет тюрьмы
Историку Эйдельман* грозит до пяти лет тюрьмы - РИА Новости, 28.06.2024
Историку Эйдельман* грозит до пяти лет тюрьмы
Историку Тамаре Эйдельман* грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье о реабилитации нацизма. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:39
2024-06-28T19:02
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Историку Тамаре Эйдельман* грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье о реабилитации нацизма. Как сегодня сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием Сети"). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на этот же период.Эйдельман* внесли в реестр физлиц — иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. Историка неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Историку Эйдельман* грозит до пяти лет тюрьмы

Историку Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Историку Тамаре Эйдельман* грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье о реабилитации нацизма.
Как сегодня сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием Сети").
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на этот же период.
Эйдельман* внесли в реестр физлиц — иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. Историка неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой*
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РоссияПроисшествия
 
 
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