https://ria.ru/20240628/sud-1956095281.html

Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне

Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне - РИА Новости, 28.06.2024

Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне

Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в организации занятия проституцией на территории Бахрейна,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:43

2024-06-28T13:43

2024-06-28T13:43

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в организации занятия проституцией на территории Бахрейна, сообщила прокуратура региона. "Установлено, что женщина, являясь членом организованной преступной группы, за определенное денежное вознаграждение осуществляла функции административного характера по содержанию притонов и контролю работы девушек на территории Королевства Бахрейн", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд признал ее виновной по статье "Организация занятия проституцией... с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних" УК РФ. "Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточняет прокуратура. Ранее региональное УФСБ сообщало, что в феврале 2023 года в Кабардино-Балкарии была пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. По данным ведомства, с 2010-го по 2019 год подозреваемые подбирали на территории КБР женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям "Торговля людьми", "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией" УК РФ.

https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

https://ria.ru/20240312/torgovlya-1932596716.html

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происшествия, россия, бахрейн