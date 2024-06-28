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Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне - РИА Новости, 28.06.2024
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13:43 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/sud-1956095281.html
Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне
Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне - РИА Новости, 28.06.2024
Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне
Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в организации занятия проституцией на территории Бахрейна,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:43
2024-06-28T13:43
происшествия
россия
бахрейн
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в организации занятия проституцией на территории Бахрейна, сообщила прокуратура региона. "Установлено, что женщина, являясь членом организованной преступной группы, за определенное денежное вознаграждение осуществляла функции административного характера по содержанию притонов и контролю работы девушек на территории Королевства Бахрейн", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд признал ее виновной по статье "Организация занятия проституцией... с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних" УК РФ. "Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточняет прокуратура. Ранее региональное УФСБ сообщало, что в феврале 2023 года в Кабардино-Балкарии была пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. По данным ведомства, с 2010-го по 2019 год подозреваемые подбирали на территории КБР женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям "Торговля людьми", "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией" УК РФ.
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
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происшествия, россия, бахрейн
Происшествия, Россия, Бахрейн
Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне

Жительницу Нальчика осудили на два года за организацию проституции в Бахрейне

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в организации занятия проституцией на территории Бахрейна, сообщила прокуратура региона.
«
"Установлено, что женщина, являясь членом организованной преступной группы, за определенное денежное вознаграждение осуществляла функции административного характера по содержанию притонов и контролю работы девушек на территории Королевства Бахрейн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что суд признал ее виновной по статье "Организация занятия проституцией... с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних" УК РФ.
«
"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточняет прокуратура.
Ранее региональное УФСБ сообщало, что в феврале 2023 года в Кабардино-Балкарии была пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. По данным ведомства, с 2010-го по 2019 год подозреваемые подбирали на территории КБР женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям "Торговля людьми", "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией" УК РФ.
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