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Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 28.06.2024
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11:24 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/sud-1956049731.html
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 28.06.2024
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии
Челябинский областной суд в пятницу оставил под стражей до 10 августа Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:24
2024-06-28T11:24
происшествия
челябинск
челябинский областной суд
челябинский электрометаллургический комбинат
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу оставил под стражей до 10 августа Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан 11 июня. Против него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Ходоровского и Дарью Филичкину, фигурантку по делу гендиректора, суд 12 июня заключил под стражу до 10 августа. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павла Ходоровского, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 июня 2024 года, которым в отношении Ходоровского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее суд также оставил под стражей и Филичкину, которая обвиняется в аналогичных преступлениях, что и директор предприятия.
https://rsport.ria.ru/20240628/voleybolist-1955970569.html
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происшествия, челябинск, челябинский областной суд, челябинский электрометаллургический комбинат
Происшествия, Челябинск, Челябинский областной суд, Челябинский электрометаллургический комбинат
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии

Челябинский областной суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК Ходоровского

© Фото : пресс-служба правительства Челябинской областиГенеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский
Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Челябинской области
Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу оставил под стражей до 10 августа Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан 11 июня. Против него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Ходоровского и Дарью Филичкину, фигурантку по делу гендиректора, суд 12 июня заключил под стражу до 10 августа.
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"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павла Ходоровского, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 июня 2024 года, которым в отношении Ходоровского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее суд также оставил под стражей и Филичкину, которая обвиняется в аналогичных преступлениях, что и директор предприятия.
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ПроисшествияЧелябинскЧелябинский областной судЧелябинский электрометаллургический комбинат
 
 
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