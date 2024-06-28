https://ria.ru/20240628/sud-1956049731.html
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 28.06.2024
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии
Челябинский областной суд в пятницу оставил под стражей до 10 августа Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:24
2024-06-28T11:24
2024-06-28T11:24
происшествия
челябинск
челябинский областной суд
челябинский электрометаллургический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952342607_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_c81ae0f05d1874a5d663a92cf0cbac8d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу оставил под стражей до 10 августа Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан 11 июня. Против него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Ходоровского и Дарью Филичкину, фигурантку по делу гендиректора, суд 12 июня заключил под стражу до 10 августа. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павла Ходоровского, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 июня 2024 года, которым в отношении Ходоровского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее суд также оставил под стражей и Филичкину, которая обвиняется в аналогичных преступлениях, что и директор предприятия.
https://rsport.ria.ru/20240628/voleybolist-1955970569.html
https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952342607_58:0:1109:788_1920x0_80_0_0_6fcfbf42bd8387cbe5b36dc4a690eb71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, челябинский областной суд, челябинский электрометаллургический комбинат
Происшествия, Челябинск, Челябинский областной суд, Челябинский электрометаллургический комбинат
Суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в педофилии
Челябинский областной суд оставил под стражей гендиректора ЧЭМК Ходоровского
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу оставил под стражей до 10 августа Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан 11 июня. Против него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Ходоровского и Дарью Филичкину, фигурантку по делу гендиректора, суд 12 июня заключил под стражу до 10 августа.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павла Ходоровского, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 июня 2024 года, которым в отношении Ходоровского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее суд также оставил под стражей и Филичкину, которая обвиняется в аналогичных преступлениях, что и директор предприятия.