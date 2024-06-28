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В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах - РИА Новости, 28.06.2024
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09:13 28.06.2024 (обновлено: 09:17 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/sud-1956014151.html
В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах
В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах - РИА Новости, 28.06.2024
В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах
Ленинский районный суд Самары оштрафовал на 10 тысяч рублей блогера, который незаконно организовал массовую прогулку людей в костюмах "Человека-паука" по... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:13
2024-06-28T09:17
происшествия
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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары оштрафовал на 10 тысяч рублей блогера, который незаконно организовал массовую прогулку людей в костюмах "Человека-паука" по набережной Самары. В карточке дела на сайте суда указано, что самарский блогер договорился с директором одного из ресторанов провести рекламный флешмоб. Он организовал массовую прогулку с 20 людьми, переодетыми в костюмы "Человека-паука" и поющими песню исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) "Я Русский". Они прошли от улицы Лесной, где расположен ресторан, по набережной до Жигулевского пивоваренного завода. В результате в отношении блогера-организатора флешмоба был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Полиция посчитала, что переодетые люди мешали окружающим, вынуждая пешеходов и велосипедистов выходить на дороги и газоны. "Судья постановил: признать Кулагина … виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.
https://ria.ru/20240527/shtraf-1948699594.html
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происшествия, самара, лесной, россия
Происшествия, Самара, Лесной, Россия
В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах

Самарский блогер оштрафован на десять тысяч рублей за флешмоб

© СоцсетиМассовая прогулка людей в костюмах "Человека-паука" по набережной Самары. Кадр видео
Массовая прогулка людей в костюмах Человека-паука по набережной Самары. Кадр видео
© Соцсети
Массовая прогулка людей в костюмах "Человека-паука" по набережной Самары. Кадр видео
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары оштрафовал на 10 тысяч рублей блогера, который незаконно организовал массовую прогулку людей в костюмах "Человека-паука" по набережной Самары.
В карточке дела на сайте суда указано, что самарский блогер договорился с директором одного из ресторанов провести рекламный флешмоб. Он организовал массовую прогулку с 20 людьми, переодетыми в костюмы "Человека-паука" и поющими песню исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) "Я Русский". Они прошли от улицы Лесной, где расположен ресторан, по набережной до Жигулевского пивоваренного завода.
В результате в отношении блогера-организатора флешмоба был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Полиция посчитала, что переодетые люди мешали окружающим, вынуждая пешеходов и велосипедистов выходить на дороги и газоны.
"Судья постановил: признать Кулагина … виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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