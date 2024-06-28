https://ria.ru/20240628/sud-1956014151.html

В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах

В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах - РИА Новости, 28.06.2024

В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах

Ленинский районный суд Самары оштрафовал на 10 тысяч рублей блогера, который незаконно организовал массовую прогулку людей в костюмах "Человека-паука" по... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:13

2024-06-28T09:13

2024-06-28T09:17

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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары оштрафовал на 10 тысяч рублей блогера, который незаконно организовал массовую прогулку людей в костюмах "Человека-паука" по набережной Самары. В карточке дела на сайте суда указано, что самарский блогер договорился с директором одного из ресторанов провести рекламный флешмоб. Он организовал массовую прогулку с 20 людьми, переодетыми в костюмы "Человека-паука" и поющими песню исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) "Я Русский". Они прошли от улицы Лесной, где расположен ресторан, по набережной до Жигулевского пивоваренного завода. В результате в отношении блогера-организатора флешмоба был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Полиция посчитала, что переодетые люди мешали окружающим, вынуждая пешеходов и велосипедистов выходить на дороги и газоны. "Судья постановил: признать Кулагина … виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.

https://ria.ru/20240527/shtraf-1948699594.html

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происшествия, самара, лесной, россия