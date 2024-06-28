https://ria.ru/20240628/stroyka-1956142274.html

Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы

Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы - РИА Новости, 28.06.2024

Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы

Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы, пострадавший с переломами госпитализирован в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:35

2024-06-28T15:35

2024-06-28T15:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы, пострадавший с переломами госпитализирован в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение рабочего со строительных лесов по адресу: Волоколамское шоссе, дом 7а", - сказал собеседник агентства. По его словам, после осмотра врачами пострадавшего с многочисленными переломами госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия и состояние рабочего уточняются.

https://ria.ru/20240619/remont-1953930457.html

москва

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2024

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происшествия, москва