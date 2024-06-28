https://ria.ru/20240628/strelba-1956047179.html
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус - РИА Новости, 28.06.2024
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус
Стрелявший из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге оказался 13-летним подростком, в полиции с ним проведена профилактическая беседа,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:10
2024-06-28T11:10
2024-06-28T11:10
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956046859_0:11:2000:1136_1920x0_80_0_0_2b58e98333ae81f389e3050e968eb5cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Стрелявший из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге оказался 13-летним подростком, в полиции с ним проведена профилактическая беседа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство сообщало о розыске неизвестных, которые в районе станции метро "Лесная" из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса. В результате оказались разбиты два дверных стекла и одно оконное, никто из пассажиров автобуса не пострадал. "Полицейские оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять", - говорится в сообщении. Как отмечается, оба юноши доставлены в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.
https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956046859_237:0:1764:1145_1920x0_80_0_0_b6c8c3ab5f2b1f5c19553a3c3a6cd2d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус из пневматики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Стрелявший из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге оказался 13-летним подростком, в полиции с ним проведена профилактическая беседа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне ведомство сообщало о розыске неизвестных, которые в районе станции метро "Лесная" из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса. В результате оказались разбиты два дверных стекла и одно оконное, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
«
"Полицейские оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оба юноши доставлены в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.