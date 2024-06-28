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В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус - РИА Новости, 28.06.2024
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11:10 28.06.2024
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В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус - РИА Новости, 28.06.2024
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус
Стрелявший из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге оказался 13-летним подростком, в полиции с ним проведена профилактическая беседа,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:10
2024-06-28T11:10
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Стрелявший из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге оказался 13-летним подростком, в полиции с ним проведена профилактическая беседа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство сообщало о розыске неизвестных, которые в районе станции метро "Лесная" из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса. В результате оказались разбиты два дверных стекла и одно оконное, никто из пассажиров автобуса не пострадал. "Полицейские оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять", - говорится в сообщении. Как отмечается, оба юноши доставлены в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус

В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус из пневматики

© Петербургская полиция/TelegramПневматические пистолеты, изъятые после стрельбы по автобусу в Санкт-Петербурге
Пневматические пистолеты, изъятые после стрельбы по автобусу в Санкт-Петербурге
© Петербургская полиция/Telegram
Пневматические пистолеты, изъятые после стрельбы по автобусу в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Стрелявший из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге оказался 13-летним подростком, в полиции с ним проведена профилактическая беседа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне ведомство сообщало о розыске неизвестных, которые в районе станции метро "Лесная" из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса. В результате оказались разбиты два дверных стекла и одно оконное, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
«
"Полицейские оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оба юноши доставлены в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.
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