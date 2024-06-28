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Курский губернатор поручил доработать стратегию развития демографии - РИА Новости, 28.06.2024
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19:39 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/strategiya-1956215005.html
Курский губернатор поручил доработать стратегию развития демографии
Курский губернатор поручил доработать стратегию развития демографии - РИА Новости, 28.06.2024
Курский губернатор поручил доработать стратегию развития демографии
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил региональному правительству доработать и утвердить областную стратегию развития демографии... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:39
2024-06-28T19:39
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил региональному правительству доработать и утвердить областную стратегию развития демографии до 2050 года, в основу которой, в первую очередь, ляжет вопрос обеспечения безопасности людей. В пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. "У нас огромная страна по территории, по природным богатствам. Кто-то пытается завладеть ими, конечно, у них ничего не получится, мы все для этого сделаем. Но у нас недостаточно большое сейчас население. Поэтому мы все горячо поддерживаем те национальные цели, которые вы указали", - сказал Смирнов Путину. "Я уже дал поручение правительству Курской области доработать и утвердить областную стратегию развития демографии до 2050 года. В ее основу мы положим, конечно, в первую очередь обеспечение безопасности людей, развитие экономики и, как следствие, рост благосостояния и комфортности жизни", - сообщил Смирнов. Он подчеркнул, что на решение этих задач он направит все свои навыки и опыт. "Я хочу, чтобы наша страна, как она сейчас есть, так и оставалась великой державой. Чтобы здесь росли наши дети, появлялись новые поколения и сохранялись наши традиции и наши ценности", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
Курский губернатор поручил доработать стратегию развития демографии

Курский губернатор поручил доработать стратегию развития демографии до 2050 года

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил региональному правительству доработать и утвердить областную стратегию развития демографии до 2050 года, в основу которой, в первую очередь, ляжет вопрос обеспечения безопасности людей.
В пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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"У нас огромная страна по территории, по природным богатствам. Кто-то пытается завладеть ими, конечно, у них ничего не получится, мы все для этого сделаем. Но у нас недостаточно большое сейчас население. Поэтому мы все горячо поддерживаем те национальные цели, которые вы указали", - сказал Смирнов Путину.
"Я уже дал поручение правительству Курской области доработать и утвердить областную стратегию развития демографии до 2050 года. В ее основу мы положим, конечно, в первую очередь обеспечение безопасности людей, развитие экономики и, как следствие, рост благосостояния и комфортности жизни", - сообщил Смирнов.
Он подчеркнул, что на решение этих задач он направит все свои навыки и опыт.
"Я хочу, чтобы наша страна, как она сейчас есть, так и оставалась великой державой. Чтобы здесь росли наши дети, появлялись новые поколения и сохранялись наши традиции и наши ценности", - добавил врио губернатора.
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