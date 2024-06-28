https://ria.ru/20240628/ssha-1956170483.html

США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО

США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО - РИА Новости, 28.06.2024

США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО

США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:54

2024-06-28T16:54

2024-06-28T16:54

в мире

азербайджан

армения

вашингтон (штат)

нато

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БАКУ, 28 июн – РИА Новости. США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - сказал он. 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

азербайджан

армения

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, армения, вашингтон (штат), нато