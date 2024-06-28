Рейтинг@Mail.ru
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ssha-1956170483.html
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО - РИА Новости, 28.06.2024
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО
США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:54
2024-06-28T16:54
в мире
азербайджан
армения
вашингтон (штат)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
БАКУ, 28 июн – РИА Новости. США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - сказал он. 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
азербайджан
армения
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, вашингтон (штат), нато
В мире, Азербайджан, Армения, Вашингтон (штат), НАТО
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО

Госдеп: США пригласили Баку и Ереван на встречу партнеров на саммите НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры НАТО
Баннеры НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 июн – РИА Новости. США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - сказал он.
75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Цели определены". Против России готовят второй фронт
21 марта, 08:00
 
В миреАзербайджанАрменияВашингтон (штат)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала