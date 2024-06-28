https://ria.ru/20240628/ssha-1956170483.html
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО - РИА Новости, 28.06.2024
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО
США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:54
2024-06-28T16:54
2024-06-28T16:54
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армения
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БАКУ, 28 июн – РИА Новости. США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - сказал он. 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, вашингтон (штат), нато
В мире, Азербайджан, Армения, Вашингтон (штат), НАТО
США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО
Госдеп: США пригласили Баку и Ереван на встречу партнеров на саммите НАТО
БАКУ, 28 июн – РИА Новости. США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, заявил на брифинге для журналистов в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - сказал он.
75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.