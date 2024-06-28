https://ria.ru/20240628/ssha-1956069501.html
США направили десантный корабль в восточное Средиземноморье, пишут СМИ
США направили десантный корабль в восточное Средиземноморье, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
США направили десантный корабль в восточное Средиземноморье, пишут СМИ
США направили десантный корабль в восточное Средиземноморье в целях сдерживания напряжённости между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" на фоне... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:22
2024-06-28T12:22
2024-06-28T12:22
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сша
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США направили десантный корабль в восточное Средиземноморье в целях сдерживания напряжённости между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" на фоне эскалации ситуации на южной границе Ливана, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на трёх американских чиновников. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и "Хезболлах". "Десантный корабль ВМС США USS Wasp с морпехами на борту отправляется в восточное Средиземноморье, чтобы служить сдерживающим фактором и предоставить американским военным варианты действий, поскольку напряжённость между "Хезболлах" и Израилем у границы с Ливаном продолжает расти", - говорится в сообщении. Как заявили чиновники телеканалу, транзит в восточное Средиземноморье корабля с 2,2 тысячами морпехов на борту не является признаком того, что США планируют вывезти американских граждан из Ливана. По их словам, это осуществляется в целях сдерживания, и "позволит не допустить перерастания войны между палестинским движением ХАМАС и Израилем в более широкий региональный конфликт". Сообщается, что корабль USS Wasp присоединится к уже находящемуся в Средиземноморье американскому кораблю USS Oak Hill, при этом, по словам чиновника, вскоре к ним присоединится третье судно - десантно-вертолетный корабль USS New York. Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. В свою очередь официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что США пока не готовы объявлять о планах эвакуации американцев из Ливана или давать рекомендацию своим гражданам покинуть страну.
https://ria.ru/20240622/izrail-1954724296.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США направили десантный корабль в восточное Средиземноморье, пишут СМИ
ABC News: США направили корабль, чтобы "сдержать эскалацию" на границе Ливана
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
США направили десантный корабль в восточное Средиземноморье в целях сдерживания напряжённости между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" на фоне эскалации ситуации на южной границе Ливана, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на трёх американских чиновников.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и "Хезболлах".
"Десантный корабль ВМС США USS Wasp с морпехами на борту отправляется в восточное Средиземноморье, чтобы служить сдерживающим фактором и предоставить американским военным варианты действий, поскольку напряжённость между "Хезболлах" и Израилем у границы с Ливаном продолжает расти", - говорится в сообщении.
Как заявили чиновники телеканалу, транзит в восточное Средиземноморье корабля с 2,2 тысячами морпехов на борту не является признаком того, что США планируют вывезти американских граждан из Ливана. По их словам, это осуществляется в целях сдерживания, и "позволит не допустить перерастания войны между палестинским движением ХАМАС
и Израилем в более широкий региональный конфликт".
Сообщается, что корабль USS Wasp присоединится к уже находящемуся в Средиземноморье американскому кораблю USS Oak Hill, при этом, по словам чиновника, вскоре к ним присоединится третье судно - десантно-вертолетный корабль USS New York.
Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
В свою очередь официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что США пока не готовы объявлять о планах эвакуации американцев из Ливана или давать рекомендацию своим гражданам покинуть страну.