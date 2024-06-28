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В Госдуме назвали дебаты в США междусобойчиком элит
В Госдуме назвали дебаты в США междусобойчиком элит - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме назвали дебаты в США междусобойчиком элит
Дебаты в США прекрасно отражают политическую ситуацию в стране, это такой же "междусобойчик элит", как и вся американская система, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:28
2024-06-28T10:28
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дебаты в США прекрасно отражают политическую ситуацию в стране, это такой же "междусобойчик элит", как и вся американская система, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Первые дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом. "Главное, что можно сказать про дебаты, - они прекрасно отражают политическую ситуацию в США. Ведь они прошли абсолютно без общественности и репортёров. Такой же междусобойчик элит, как и вся американская система", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что ожидания от самих кандидатов подтвердились, по его словам, от Трампа ожидать ничего хорошего не стоит, он такой же враг, как и демократы. "А старик Байден, хоть периодически и говорил что-то толковое, в действительности совершенно не понимает, где находится. Говорит про (президента РФ Владимира) Путина - обращается к Трампу и всë в таком духе. С одной стороны, хорошо, что наши враги демонстрируют слабость, а с другой - руки, которые держат ядерный арсенал, не могут быть слабыми", - подчеркнул он. Толмачев считает, что лучше самих американцев ситуацию в США никто не охарактеризовал. Он предложил вспомнить заявление Трампа о том, что Штаты - терпящая крах нация.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, госдума рф, единая россия
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали дебаты в США междусобойчиком элит
Депутат Толмачев: дебаты в США отражают политическую ситуацию в стране
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дебаты в США прекрасно отражают политическую ситуацию в стране, это такой же "междусобойчик элит", как и вся американская система, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Первые дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом.
"Главное, что можно сказать про дебаты, - они прекрасно отражают политическую ситуацию в США. Ведь они прошли абсолютно без общественности и репортёров. Такой же междусобойчик элит, как и вся американская система", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что ожидания от самих кандидатов подтвердились, по его словам, от Трампа ожидать ничего хорошего не стоит, он такой же враг, как и демократы.
"А старик Байден, хоть периодически и говорил что-то толковое, в действительности совершенно не понимает, где находится. Говорит про (президента РФ Владимира) Путина - обращается к Трампу и всë в таком духе. С одной стороны, хорошо, что наши враги демонстрируют слабость, а с другой - руки, которые держат ядерный арсенал, не могут быть слабыми", - подчеркнул он.
Толмачев считает, что лучше самих американцев ситуацию в США никто не охарактеризовал. Он предложил вспомнить заявление Трампа о том, что Штаты - терпящая крах нация.