https://ria.ru/20240628/ssha-1956039191.html

В Госдуме назвали дебаты в США междусобойчиком элит

В Госдуме назвали дебаты в США междусобойчиком элит - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуме назвали дебаты в США междусобойчиком элит

Дебаты в США прекрасно отражают политическую ситуацию в стране, это такой же "междусобойчик элит", как и вся американская система, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:28

2024-06-28T10:28

2024-06-28T10:28

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госдума рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дебаты в США прекрасно отражают политическую ситуацию в стране, это такой же "междусобойчик элит", как и вся американская система, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Первые дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом. "Главное, что можно сказать про дебаты, - они прекрасно отражают политическую ситуацию в США. Ведь они прошли абсолютно без общественности и репортёров. Такой же междусобойчик элит, как и вся американская система", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что ожидания от самих кандидатов подтвердились, по его словам, от Трампа ожидать ничего хорошего не стоит, он такой же враг, как и демократы. "А старик Байден, хоть периодически и говорил что-то толковое, в действительности совершенно не понимает, где находится. Говорит про (президента РФ Владимира) Путина - обращается к Трампу и всë в таком духе. С одной стороны, хорошо, что наши враги демонстрируют слабость, а с другой - руки, которые держат ядерный арсенал, не могут быть слабыми", - подчеркнул он. Толмачев считает, что лучше самих американцев ситуацию в США никто не охарактеризовал. Он предложил вспомнить заявление Трампа о том, что Штаты - терпящая крах нация.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, госдума рф, единая россия