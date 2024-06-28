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В США заявили, что безопасность страны находится под угрозой из-за Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
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09:41 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ssha-1956023663.html
В США заявили, что безопасность страны находится под угрозой из-за Байдена
В США заявили, что безопасность страны находится под угрозой из-за Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
В США заявили, что безопасность страны находится под угрозой из-за Байдена
Безопасность США находится под угрозой, пока страной руководит Джо Байден, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс США от штата Аризона, представительница... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:41
2024-06-28T09:41
в мире
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Безопасность США находится под угрозой, пока страной руководит Джо Байден, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс США от штата Аризона, представительница Республиканской партии Кэтлин Уинн, комментируя итоги прошедших дебатов Байдена с экс-президентом Дональдом Трампом. "Безопасность Америки находится под угрозой, пока этот человек (Байден - ред.) является президентом", – сказала Уинн РИА Новости. "Вы могли видеть, когда он нервничал, вы могли видеть, что некоторые вещи, о которых говорил Трамп, он не знал. Похоже, что его окружение держало его в неведении относительно некоторых из этих фактов. И он как будто услышал это впервые, поэтому не выглядел готовым, он выглядел испуганным и сердитым", – добавила она.
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в мире, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
В США заявили, что безопасность страны находится под угрозой из-за Байдена

Кандидат в Конгресс: безопасность США под угрозой, пока страной правит Байден

© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Безопасность США находится под угрозой, пока страной руководит Джо Байден, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс США от штата Аризона, представительница Республиканской партии Кэтлин Уинн, комментируя итоги прошедших дебатов Байдена с экс-президентом Дональдом Трампом.
«
"Безопасность Америки находится под угрозой, пока этот человек (Байден - ред.) является президентом", – сказала Уинн РИА Новости.
"Вы могли видеть, когда он нервничал, вы могли видеть, что некоторые вещи, о которых говорил Трамп, он не знал. Похоже, что его окружение держало его в неведении относительно некоторых из этих фактов. И он как будто услышал это впервые, поэтому не выглядел готовым, он выглядел испуганным и сердитым", – добавила она.
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
07:39
 
В миреДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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