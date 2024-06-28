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СМИ: некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах
СМИ: некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах
Представители Демократической партии США после неудачных для президента Джо Байдена предвыборных дебатов начали обсуждать замену его кандидатуры, пишет... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:21
2024-06-28T09:21
2024-06-28T10:22
в мире
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марджори тейлор грин
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Представители Демократической партии США после неудачных для президента Джо Байдена предвыборных дебатов начали обсуждать замену его кандидатуры, пишет Politico. "Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают то, что когда-то было невыразимо: его замену", — говорится в публикации.Как утверждает издание, советник одного из возможных кандидатов в президенты от демократов отметил, что получил несколько сообщений "о катастрофе" от ключевых спонсоров. Они настаивают, что партия должна как-то решить этот вопрос. При этом советник признал, что сделать можно немного, если только сам Байден не решит отказаться от участия в выборах.Другие стратеги, близкие к трем потенциальным кандидатам, заявили, что во время дебатов их засыпали текстовыми сообщениями. Один из них отметил, что ему поступили просьбы выдвинуть кандидата, которого он представляет, в качестве альтернативы Байдену. Имя этого политика не называется. Как пишет Politico, один из крупных доноров и сторонник Байдена заявил, что президенту США пора завершить свою кампанию. Этот неназванный спонсор назвал выступление Байдена "худшим в истории" и сказал, что оно было настолько "плохим, что никто не обратит внимания на ложь Трампа". "Байден должен выбыть (из предвыборной гонки. — Прим. ред.). В этом нет никаких сомнений", — говорится в его текстовом сообщении. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах
Politico: демократы в США активно ищут замену Байдену после дебатов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Представители Демократической партии США после неудачных для президента Джо Байдена предвыборных дебатов начали обсуждать замену его кандидатуры, пишет Politico
.
"Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают то, что когда-то было невыразимо: его замену", — говорится в публикации.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Как утверждает издание, советник одного из возможных кандидатов в президенты от демократов отметил, что получил несколько сообщений "о катастрофе" от ключевых спонсоров. Они настаивают, что партия должна как-то решить этот вопрос. При этом советник признал, что сделать можно немного, если только сам Байден не решит отказаться от участия в выборах.
Другие стратеги, близкие к трем потенциальным кандидатам, заявили, что во время дебатов их засыпали текстовыми сообщениями. Один из них отметил, что ему поступили просьбы выдвинуть кандидата, которого он представляет, в качестве альтернативы Байдену. Имя этого политика не называется.
Как пишет Politico, один из крупных доноров и сторонник Байдена заявил, что президенту США пора завершить свою кампанию. Этот неназванный спонсор назвал выступление Байдена "худшим в истории" и сказал, что оно было настолько "плохим, что никто не обратит внимания на ложь Трампа".
"Байден должен выбыть (из предвыборной гонки. — Прим. ред.). В этом нет никаких сомнений", — говорится в его текстовом сообщении.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш
.
Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.