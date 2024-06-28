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Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей - РИА Новости, 28.06.2024
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11:46 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/spotify-1956055663.html
Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей
Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей - РИА Новости, 28.06.2024
Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей
Музыкальный сервис Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей, которые включены в санкционные списки ЕС, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:46
2024-06-28T11:46
технологии
россия
москва
полина гагарина
григорий лепс
олег газманов
любэ
евросоюз
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей, которые включены в санкционные списки ЕС, выяснил корреспондент РИА Новости. В частности, официальные страницы групп "Любэ" и "Чичерина", а также исполнителей Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной и Шамана исчезли из Spotify. Евросоюз в понедельник внес в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В мотивировочной части документа говорится, в частности, что Гагарина принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. В этой связи в Совете ЕС полагают, что Гагарина могла получить значительные доходы. Группы "Любэ" и "Чичерина", а также Григорий Лепс, Олег Газманов попали в санкционные списки в 2022 году. Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 515 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов треков. Подписка Spotify Premium объединяет 236 миллионов пользователей на 184 рынках. 11 апреля 2022 года его работа в России была приостановлена. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929088756.html
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технологии, россия, москва, полина гагарина, григорий лепс, олег газманов, любэ, евросоюз, в мире
Технологии, Россия, Москва, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов, Любэ, Евросоюз, В мире
Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей

Spotify удалил официальные страницы российских артистов, попавших под санкции

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей, которые включены в санкционные списки ЕС, выяснил корреспондент РИА Новости.
В частности, официальные страницы групп "Любэ" и "Чичерина", а также исполнителей Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной и Шамана исчезли из Spotify.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС
24 июня, 16:39
Евросоюз в понедельник внес в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В мотивировочной части документа говорится, в частности, что Гагарина принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. В этой связи в Совете ЕС полагают, что Гагарина могла получить значительные доходы.
Группы "Любэ" и "Чичерина", а также Григорий Лепс, Олег Газманов попали в санкционные списки в 2022 году.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 515 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов треков. Подписка Spotify Premium объединяет 236 миллионов пользователей на 184 рынках. 11 апреля 2022 года его работа в России была приостановлена.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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22 февраля, 23:18
 
ТехнологииРоссияМоскваПолина ГагаринаГригорий ЛепсОлег ГазмановЛюбэЕвросоюзВ мире
 
 
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