Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей
Spotify удалил официальные страницы российских артистов, попавших под санкции
© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify удалил официальные страницы некоторых российских исполнителей, которые включены в санкционные списки ЕС, выяснил корреспондент РИА Новости.
В частности, официальные страницы групп "Любэ" и "Чичерина", а также исполнителей Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной и Шамана исчезли из Spotify.
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Евросоюз в понедельник внес в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В мотивировочной части документа говорится, в частности, что Гагарина принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. В этой связи в Совете ЕС полагают, что Гагарина могла получить значительные доходы.
Группы "Любэ" и "Чичерина", а также Григорий Лепс, Олег Газманов попали в санкционные списки в 2022 году.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 515 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов треков. Подписка Spotify Premium объединяет 236 миллионов пользователей на 184 рынках. 11 апреля 2022 года его работа в России была приостановлена.
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