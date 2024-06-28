https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956134544.html

ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю

ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю - РИА Новости, 28.06.2024

ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 740 украинских... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:11

2024-06-28T15:11

2024-06-28T15:11

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 740 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 740 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность