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ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю
ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю - РИА Новости, 28.06.2024
ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 740 украинских... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:11
2024-06-28T15:11
2024-06-28T15:11
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 740 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 740 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю
Минобороны: группа "Днепр" уничтожила за неделю до 740 боевиков ВСУ и три танка
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 740 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 740 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.