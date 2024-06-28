https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956133369.html
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ
В плен к ВС РФ за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) сдались 56 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:07
2024-06-28T15:07
2024-06-28T15:16
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В плен к ВС РФ за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) сдались 56 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ
Минобороны: за неделю на линии соприкосновения сдались в плен 56 военных ВСУ