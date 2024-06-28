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За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 28.06.2024 (обновлено: 15:16 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956133369.html
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ
В плен к ВС РФ за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) сдались 56 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:07
2024-06-28T15:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В плен к ВС РФ за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) сдались 56 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
За неделю в плен сдались 56 солдат ВСУ

Минобороны: за неделю на линии соприкосновения сдались в плен 56 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В плен к ВС РФ за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) сдались 56 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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