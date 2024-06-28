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За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
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14:58 28.06.2024 (обновлено: 15:17 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956129096.html
За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ
За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:58
2024-06-28T15:17
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 22 по 28 июня т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства."Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ

Минобороны: поражены объекты инфраструктуры ВПК Украины и аэродромов, вооружения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"С 22 по 28 июня т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства.
"Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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