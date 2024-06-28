https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956129096.html

За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ

За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024

За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:58

2024-06-28T14:58

2024-06-28T15:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 22 по 28 июня т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства."Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф