За неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ
Минобороны: поражены объекты инфраструктуры ВПК Украины и аэродромов, вооружения
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
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"С 22 по 28 июня т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства.
"Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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