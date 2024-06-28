https://ria.ru/20240628/spasenie-1956103924.html

В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы

В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы - РИА Новости, 28.06.2024

В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы

Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:01

2024-06-28T14:01

2024-06-28T14:01

москва

россия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более 16 часов, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "Вчера в 18.55 мск поступило сообщение, что на перевале "Терсколак" (высота более 3400 метров) зарегистрированная туристская группа из Москвы в количестве четырех человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые разделились на две группы. Одна из них пошла под вершину, а другая в обход. "В условиях камнепада, обледенения и крутизны склонов специалисты с рассветом установили страховочную станцию и обеспечили подъем туристов на вершину. После этого их напоили чаем и спустили вниз", - отмечает ведомство. По его данным, поисково-спасательные работы продолжались больше 16 часов, от дальнейшей помощи туристы отказались.

https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html

https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html

москва

россия

эльбрусский район

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москва, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)