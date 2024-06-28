https://ria.ru/20240628/spasenie-1956103924.html
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы - РИА Новости, 28.06.2024
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы
Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:01
2024-06-28T14:01
2024-06-28T14:01
москва
россия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более 16 часов, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "Вчера в 18.55 мск поступило сообщение, что на перевале "Терсколак" (высота более 3400 метров) зарегистрированная туристская группа из Москвы в количестве четырех человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые разделились на две группы. Одна из них пошла под вершину, а другая в обход. "В условиях камнепада, обледенения и крутизны склонов специалисты с рассветом установили страховочную станцию и обеспечили подъем туристов на вершину. После этого их напоили чаем и спустили вниз", - отмечает ведомство. По его данным, поисково-спасательные работы продолжались больше 16 часов, от дальнейшей помощи туристы отказались.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
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москва, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы
В горах Кабардино-Балкарии спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более 16 часов, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"Вчера в 18.55 мск поступило сообщение, что на перевале "Терсколак" (высота более 3400 метров) зарегистрированная туристская группа из Москвы в количестве четырех человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи", - говорится в сообщении.
На место незамедлительно выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые разделились на две группы. Одна из них пошла под вершину, а другая в обход.
«
"В условиях камнепада, обледенения и крутизны склонов специалисты с рассветом установили страховочную станцию и обеспечили подъем туристов на вершину. После этого их напоили чаем и спустили вниз", - отмечает ведомство.
По его данным, поисково-спасательные работы продолжались больше 16 часов, от дальнейшей помощи туристы отказались.