Рейтинг@Mail.ru
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/spasenie-1956103924.html
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы - РИА Новости, 28.06.2024
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы
Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:01
2024-06-28T14:01
москва
россия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_090964ca24b07a8857a2270e99218a6d.jpg
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более 16 часов, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "Вчера в 18.55 мск поступило сообщение, что на перевале "Терсколак" (высота более 3400 метров) зарегистрированная туристская группа из Москвы в количестве четырех человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые разделились на две группы. Одна из них пошла под вершину, а другая в обход. "В условиях камнепада, обледенения и крутизны склонов специалисты с рассветом установили страховочную станцию и обеспечили подъем туристов на вершину. После этого их напоили чаем и спустили вниз", - отмечает ведомство. По его данным, поисково-спасательные работы продолжались больше 16 часов, от дальнейшей помощи туристы отказались.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html
москва
россия
эльбрусский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7cda8348ca7adaaa6520c39008d35cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приэльбрусье спасатели помогли четырем туристам из Москвы

В горах Кабардино-Балкарии спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМЧС в Приэльбрусье
МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МЧС в Приэльбрусье. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели оказали помощь четырем туристам из Москвы, которые запросили ее на маршруте в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, работы продолжались более 16 часов, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"Вчера в 18.55 мск поступило сообщение, что на перевале "Терсколак" (высота более 3400 метров) зарегистрированная туристская группа из Москвы в количестве четырех человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи", - говорится в сообщении.
МЧС России найден потерявшийся турист в горах Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи
7 июня, 16:21
На место незамедлительно выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые разделились на две группы. Одна из них пошла под вершину, а другая в обход.
«
"В условиях камнепада, обледенения и крутизны склонов специалисты с рассветом установили страховочную станцию и обеспечили подъем туристов на вершину. После этого их напоили чаем и спустили вниз", - отмечает ведомство.
По его данным, поисково-спасательные работы продолжались больше 16 часов, от дальнейшей помощи туристы отказались.
Вид на Эльбрус с горы Малое Седло
Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов
4 мая, 19:51
 
МоскваРоссияЭльбрусский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала