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Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН - РИА Новости, 28.06.2024
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03:15 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/spasenie-1955981257.html
Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН
Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН - РИА Новости, 28.06.2024
Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН
Жители Европы скоро поймут, что все, что делает наша страна, им во благо, Россия сейчас спасает Европу от самой себя, ведь континент погряз в страшном безбожии, РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:15
2024-06-28T03:15
европа
россия
в мире
виталий наумкин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жители Европы скоро поймут, что все, что делает наша страна, им во благо, Россия сейчас спасает Европу от самой себя, ведь континент погряз в страшном безбожии, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Европейцы скоро поймут, что все, что делает сейчас Россия, им во благо. По сути, мы Европу сегодня спасаем от ее самой. Ведь континент погряз в жутком безбожии", - сказал он. "Когда напрочь отрицаются все общечеловеческие ценности. Все лучшее, что есть в человеке, выбрасывается лидерами Запада на обочину", - добавил собеседник агентства. Во главу угла, по его словам, ими ставится аморальность, вседозволенность. "Чем хуже, тем лучше. И это безумие началось не вчера", - подчеркнул Наумкин. "Россия же выступает сегодня инструментом возрождения религиозных, нравственных норм жизни и не только в Европе, а по всему миру", - заключил он.
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европа, россия, в мире, виталий наумкин
Европа, Россия, В мире, Виталий Наумкин
Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН

Академик РАН Наумкин: жители Европы скоро поймут, что Россия их спасает

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Амстердаме
Сотрудники правоохранительных органов в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Сотрудники правоохранительных органов в Амстердаме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жители Европы скоро поймут, что все, что делает наша страна, им во благо, Россия сейчас спасает Европу от самой себя, ведь континент погряз в страшном безбожии, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"Европейцы скоро поймут, что все, что делает сейчас Россия, им во благо. По сути, мы Европу сегодня спасаем от ее самой. Ведь континент погряз в жутком безбожии", - сказал он.
"Когда напрочь отрицаются все общечеловеческие ценности. Все лучшее, что есть в человеке, выбрасывается лидерами Запада на обочину", - добавил собеседник агентства.
Во главу угла, по его словам, ими ставится аморальность, вседозволенность. "Чем хуже, тем лучше. И это безумие началось не вчера", - подчеркнул Наумкин.
"Россия же выступает сегодня инструментом возрождения религиозных, нравственных норм жизни и не только в Европе, а по всему миру", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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ЕвропаРоссияВ миреВиталий Наумкин
 
 
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