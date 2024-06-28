https://ria.ru/20240628/spasenie-1955981257.html

Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН

Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН - РИА Новости, 28.06.2024

Россия сейчас спасает Европу от самой себя, заявил академик РАН

Жители Европы скоро поймут, что все, что делает наша страна, им во благо, Россия сейчас спасает Европу от самой себя, ведь континент погряз в страшном безбожии, РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T03:15

2024-06-28T03:15

2024-06-28T03:15

европа

россия

в мире

виталий наумкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727808365_0:174:2932:1823_1920x0_80_0_0_1b95e76229b6a5990c61202028605945.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жители Европы скоро поймут, что все, что делает наша страна, им во благо, Россия сейчас спасает Европу от самой себя, ведь континент погряз в страшном безбожии, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Европейцы скоро поймут, что все, что делает сейчас Россия, им во благо. По сути, мы Европу сегодня спасаем от ее самой. Ведь континент погряз в жутком безбожии", - сказал он. "Когда напрочь отрицаются все общечеловеческие ценности. Все лучшее, что есть в человеке, выбрасывается лидерами Запада на обочину", - добавил собеседник агентства. Во главу угла, по его словам, ими ставится аморальность, вседозволенность. "Чем хуже, тем лучше. И это безумие началось не вчера", - подчеркнул Наумкин. "Россия же выступает сегодня инструментом возрождения религиозных, нравственных норм жизни и не только в Европе, а по всему миру", - заключил он.

https://ria.ru/20240627/promyshlennost-1955720242.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, россия, в мире, виталий наумкин