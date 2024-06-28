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США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор - РИА Новости, 28.06.2024
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03:11 28.06.2024 (обновлено: 03:12 28.06.2024)
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США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор
США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор - РИА Новости, 28.06.2024
США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор
США ждет "очень плохой" период снижения фондового рынка, в том числе, из-за самого высокого уровня госдолга в американской истории, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:11
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ждет "очень плохой" период снижения фондового рынка, в том числе, из-за самого высокого уровня госдолга в американской истории, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Следующий медвежий рынок (период спада фондового рынка - ред.) будет очень плохим, поскольку хорошие времена длятся уже очень долго, а также из-за долга", - сообщил он. Как отметил инвестор, американский госдолг уже достиг высочайшего уровня за всю историю страны. "У нас никогда не было настолько гигантского долга в нашей истории. Поэтому следующий медвежий рынок будет, серьезно, очень плохим", - подчеркнул он. В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, по состоянию на пятницу уровень американского долга составляет уже 34,7 триллиона долларов.
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США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор

Роджерс: США ждет спад фондового рынка из-за затяжного подъема и госдолга

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ждет "очень плохой" период снижения фондового рынка, в том числе, из-за самого высокого уровня госдолга в американской истории, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Следующий медвежий рынок (период спада фондового рынка - ред.) будет очень плохим, поскольку хорошие времена длятся уже очень долго, а также из-за долга", - сообщил он.
Как отметил инвестор, американский госдолг уже достиг высочайшего уровня за всю историю страны. "У нас никогда не было настолько гигантского долга в нашей истории. Поэтому следующий медвежий рынок будет, серьезно, очень плохим", - подчеркнул он.
В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП.
Согласно данным американского казначейства, по состоянию на пятницу уровень американского долга составляет уже 34,7 триллиона долларов.
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