https://ria.ru/20240628/spad-1955981048.html

США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор

США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор - РИА Новости, 28.06.2024

США ждет "очень плохой" спад фондового рынка, заявил известный инвестор

США ждет "очень плохой" период снижения фондового рынка, в том числе, из-за самого высокого уровня госдолга в американской истории, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T03:11

2024-06-28T03:11

2024-06-28T03:12

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ждет "очень плохой" период снижения фондового рынка, в том числе, из-за самого высокого уровня госдолга в американской истории, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Следующий медвежий рынок (период спада фондового рынка - ред.) будет очень плохим, поскольку хорошие времена длятся уже очень долго, а также из-за долга", - сообщил он. Как отметил инвестор, американский госдолг уже достиг высочайшего уровня за всю историю страны. "У нас никогда не было настолько гигантского долга в нашей истории. Поэтому следующий медвежий рынок будет, серьезно, очень плохим", - подчеркнул он. В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, по состоянию на пятницу уровень американского долга составляет уже 34,7 триллиона долларов.

https://ria.ru/20240503/gosdolg-1943768516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире