https://ria.ru/20240628/sovbez-1956074813.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.06.2024

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:40

2024-06-28T12:40

2024-06-28T12:40

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во второй половине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Тему мы обозначим, как мы обычно делаем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240603/sovbez-1950237994.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф