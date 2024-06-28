https://ria.ru/20240628/sovbez-1956074813.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.06.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:40
2024-06-28T12:40
2024-06-28T12:40
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во второй половине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Тему мы обозначим, как мы обычно делаем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240603/sovbez-1950237994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами Совбеза