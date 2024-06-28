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Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине
Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине - РИА Новости, 28.06.2024
Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине
Женщину, которую спасатели с вечера искали в Сочи, обнаружили спящей в море на спине и передали правоохранителям, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:58
2024-06-28T14:58
2024-06-28T16:48
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 28 июн — РИА Новости. Женщину, которую спасатели с вечера искали в Сочи, обнаружили спящей в море на спине и передали правоохранителям, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС в Telegram-канале. Сообщение о ЧП поступило поздним вечером в четверг, сотрудник сочинского пляжа сообщил, что женщина зашла в море в одежде, но на берег так и не вернулась. На поиски выдвинулись две группы спасателей: одни на катере обследовали акваторию на удалении от берега до 800 метров, другие осматривали береговую полосу. Утром в пятницу очевидцы сообщили, что обнаружили в море на пляже "Маяк" женщину без признаков жизни на плавучем ограждении. Она лежала на спине на дорожке из буйков в 40-50 метрах от берега."Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт "утонувшую", но женщина дернула рукой. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии. Спасенная оказалась 50-летней жительницей Краснодарского края", — говорится в сообщении ЮРПСО.Как уточнили РИА Новости в отряде, женщина крепко спала в море на спине. Там назвали благоприятный исход ситуации уникальным везением. По словам спасателей, женщина могла перевернуться и не успела бы быстро среагировать, чтобы выплыть.Ранее в отряде предупреждали, что состояние опьянения — основная причина, по которой гибнут туристы.
https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html
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В Сочи нашли пропавшую в море женщину, которая заснула, лежа на воде
В Сочи нашли пропавшую в море женщину, которая заснула, лежа на воде
2024-06-28T14:58
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине
В Сочи спасли женщину, которую искали с вечера четверга