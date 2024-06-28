https://ria.ru/20240628/sochi-1956129255.html

Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине

Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине - РИА Новости, 28.06.2024

Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине

Женщину, которую спасатели с вечера искали в Сочи, обнаружили спящей в море на спине и передали правоохранителям, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:58

2024-06-28T14:58

2024-06-28T16:48

происшествия

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956145431_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dccdc5bbea664ffa671ed6da23f687ba.jpg

СОЧИ, 28 июн — РИА Новости. Женщину, которую спасатели с вечера искали в Сочи, обнаружили спящей в море на спине и передали правоохранителям, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС в Telegram-канале. Сообщение о ЧП поступило поздним вечером в четверг, сотрудник сочинского пляжа сообщил, что женщина зашла в море в одежде, но на берег так и не вернулась. На поиски выдвинулись две группы спасателей: одни на катере обследовали акваторию на удалении от берега до 800 метров, другие осматривали береговую полосу. Утром в пятницу очевидцы сообщили, что обнаружили в море на пляже "Маяк" женщину без признаков жизни на плавучем ограждении. Она лежала на спине на дорожке из буйков в 40-50 метрах от берега."Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт "утонувшую", но женщина дернула рукой. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии. Спасенная оказалась 50-летней жительницей Краснодарского края", — говорится в сообщении ЮРПСО.Как уточнили РИА Новости в отряде, женщина крепко спала в море на спине. Там назвали благоприятный исход ситуации уникальным везением. По словам спасателей, женщина могла перевернуться и не успела бы быстро среагировать, чтобы выплыть.Ранее в отряде предупреждали, что состояние опьянения — основная причина, по которой гибнут туристы.

https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Сочи нашли пропавшую в море женщину, которая заснула, лежа на воде В Сочи нашли пропавшую в море женщину, которая заснула, лежа на воде 2024-06-28T14:58 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)