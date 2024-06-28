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В США признали, что уступают российским СМИ в странах Глобального Юга - РИА Новости, 28.06.2024
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23:05 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/smi-1956240738.html
В США признали, что уступают российским СМИ в странах Глобального Юга
В США признали, что уступают российским СМИ в странах Глобального Юга - РИА Новости, 28.06.2024
В США признали, что уступают российским СМИ в странах Глобального Юга
США трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга, поскольку там больше смотрят российские СМИ, говорится в публикации американской лоббистской... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:05
2024-06-28T23:05
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сергей лавров
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга, поскольку там больше смотрят российские СМИ, говорится в публикации американской лоббистской организации и некоммерческого аналитического центра Фонд защиты демократии (FDD). "Вашингтон также испытывает трудности в борьбе за умы и сердца в странах "Глобального Юга", где российские ... СМИ зачастую более популярны, чем западные", - говорится в материале. В частности отмечается, что у телеканала RT, вещающего на испанском языке, более 17 миллионов подписчиков в самой популярной в Латинской Америке социальной сети Facebook*, в то время как у американского телеканала CNN - 14 миллионов. Авторы публикации сетуют, что ряд российских СМИ, среди которых RT, а также агентство медиагруппы "Россия сегодня" Sputnik, откроют новые представительства в странах Африки. FDD подчеркивает, что в информационном пространстве США не удается достучаться до "простых россиян", особенно после того, как многие западные СМИ "вынуждены были покинуть Россию". Открытые сообщения американского правительства, как отмечается, часто "нелепые и заурядные". Например, как пишет организация, русскоязычный Telegram-канал госдепартамента, который был "запоздало" запущен после начала специальной военной операции на Украине, "просто делает репост" пресс-релизов ведомства. "На данный момент у него всего 7 100 подписчиков", - говорится в публикации. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html
https://ria.ru/20240624/otvet-1955055032.html
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сша, россия, франция, сергей лавров, евросоюз, европарламент, технологии
США, Россия, Франция, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент, Технологии
В США признали, что уступают российским СМИ в странах Глобального Юга

FDD: американским СМИ трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга, поскольку там больше смотрят российские СМИ, говорится в публикации американской лоббистской организации и некоммерческого аналитического центра Фонд защиты демократии (FDD).
«
"Вашингтон также испытывает трудности в борьбе за умы и сердца в странах "Глобального Юга", где российские ... СМИ зачастую более популярны, чем западные", - говорится в материале.
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В частности отмечается, что у телеканала RT, вещающего на испанском языке, более 17 миллионов подписчиков в самой популярной в Латинской Америке социальной сети Facebook*, в то время как у американского телеканала CNN - 14 миллионов.
Авторы публикации сетуют, что ряд российских СМИ, среди которых RT, а также агентство медиагруппы "Россия сегодня" Sputnik, откроют новые представительства в странах Африки.
FDD подчеркивает, что в информационном пространстве США не удается достучаться до "простых россиян", особенно после того, как многие западные СМИ "вынуждены были покинуть Россию". Открытые сообщения американского правительства, как отмечается, часто "нелепые и заурядные". Например, как пишет организация, русскоязычный Telegram-канал госдепартамента, который был "запоздало" запущен после начала специальной военной операции на Украине, "просто делает репост" пресс-релизов ведомства. "На данный момент у него всего 7 100 подписчиков", - говорится в публикации.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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