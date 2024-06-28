https://ria.ru/20240628/sk-1956155718.html
СК объявил 28 военачальников ВСУ в международный розыск
СК объявил 28 военачальников ВСУ в международный розыск - РИА Новости, 28.06.2024
СК объявил 28 военачальников ВСУ в международный розыск
Двадцать восемь военачальников ВСУ различного уровня объявлены в международный розыск, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
александр бастрыкин
происшествия
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С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Двадцать восемь военачальников ВСУ различного уровня объявлены в международный розыск, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Двадцать восемь человек, различного уровня военачальников ВСУ, нами объявлены в розыск", - сказал он.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955779159.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Александр Бастрыкин, Происшествия
СК объявил 28 военачальников ВСУ в международный розыск
Бастрыкин: 28 военачальников ВСУ различного уровня объявлены в розыск