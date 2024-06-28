https://ria.ru/20240628/sk-1956155718.html

СК объявил 28 военачальников ВСУ в международный розыск

СК объявил 28 военачальников ВСУ в международный розыск - РИА Новости, 28.06.2024

СК объявил 28 военачальников ВСУ в международный розыск

Двадцать восемь военачальников ВСУ различного уровня объявлены в международный розыск, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:33

2024-06-28T16:33

2024-06-28T16:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

александр бастрыкин

происшествия

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С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Двадцать восемь военачальников ВСУ различного уровня объявлены в международный розыск, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Двадцать восемь человек, различного уровня военачальников ВСУ, нами объявлены в розыск", - сказал он.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955779159.html

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2024

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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин, происшествия