https://ria.ru/20240628/sk-1956079631.html

В Томской области восьмилетний мальчик утонул, спасая сестру

В Томской области восьмилетний мальчик утонул, спасая сестру - РИА Новости, 28.06.2024

В Томской области восьмилетний мальчик утонул, спасая сестру

Восьмилетний мальчик утонул в реке Шегарке в Томской области, когда бросился в воду, спасая 16-летнюю сестру, девушку удалось спасти, сообщил СУ СК по региону. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:54

2024-06-28T12:54

2024-06-28T12:54

происшествия

жилье

томская область

россия

шегарский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Восьмилетний мальчик утонул в реке Шегарке в Томской области, когда бросился в воду, спасая 16-летнюю сестру, девушку удалось спасти, сообщил СУ СК по региону. Утром 28 июня в Telegram-канале МЧС РФ сообщили, что спасатели ищут ребенка, который, предположительно, утонул в Шегарке. По предварительным данным СК, в четверг мальчик с 16-летней сестрой и друзьями направились на берег реки Шегарки в окрестностях села Федораевка Шегарского района Томской области. "Находясь на берегу без присмотра со стороны взрослых, дети решили искупаться. Старшая сестра мальчика начала тонуть, и ей на помощь бросился ее малолетний брат. Находившиеся вблизи взрослые, увидев происходящее, пытались вытащить детей из воды, но удалось спасти только девушку. Тело утонувшего мальчика, несмотря на проводимые спасателями поисковые мероприятия, на данный момент не обнаружено", - сообщили в управлении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели. С привлечением водолазов продолжается поиск тела ребенка. "Следственными органами СК РФ по Томской области по факту гибели восьмилетнего ребенка, утонувшего во время купания в реке Шегарке, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231215/mchs-1915961368.html

https://ria.ru/20240628/basseyn-1956003458.html

томская область

россия

шегарский район

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происшествия, жилье, томская область, россия, шегарский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)